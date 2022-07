ATP - Atlanta : Nakashima s'en sort, Giron et Korda éliminés

Heureusement que Brandon Nakashima était là pour relever le niveau des Américains. Si avant lui ses deux compatriotes avaient connu la défaite, la 56eme mondial a lui dû batailler face à Jordan Thompson mais a fini par l'emporter en trois sets (7-6, 3-6, 6-3) et 2h14 de jeu. Après avoir raté une balle de set sur le service de l'Australien à 6-5, le natif de San Diego a su renversé la situation dans le jeu décisif (7-5), lui qui était mené 5-4 avant deux services perdus par son adversaire. Mené, le 95eme au classement ATP a réagi en égalisant à une manche partout, grâce à un break acquis presque d'entrée, à 1-0, et a ensuite tenu ses mises en jeu. Dans la continuité, il n'y a eu qu'un seul nouveau service perdu dans le troisième et dernier set et il a été en faveur de Nakashima, à 3-2. Derrière, l'Américain n'a laissé que des miettes et a donc fini par l'emporter à domicile. La tête de série numéro 8 à Atlanta aura droit à un autre Australien au prochain tour, le vainqueur du match opposant John Millman à Alexei Popyrin.

Giron et Korda pas en réussite

