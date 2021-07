ATP - Atlanta : Nakashima remet ça

Le rêve se poursuit pour Brandon Nakashima. Après avoir atteint la finale la semaine dernière à Los Cabos, le jeune Américain de 19 ans (20 ans mardi) réitère dans son pays, à Atlanta, après avoir déjà sorti Milos Raonic et Jordan Thompson. Vainqueur du non moins surprenant Finlandais Emil Ruusuvuori en trois sets, il a su renverser une situation mal embarquée après avoir perdu la première manche (3-6, 6-4, 6-3).



Mais un break dans chaque premier jeu des dernières manches a suffi au Californien (auteur d'un troisième et ultime break sur le tour dernier jeu), qui est désormais certain de figurer parmi les 90 meilleurs mondiaux à l'issue de la semaine, après s'être déjà assuré une première apparition dans le top 100 lors du tour précédent. Il sera encore outsider dans une finale 100% américaine, devant John Isner ou Taylor Fritz.



ATLANTA (Etats-Unis, ATP 250, dur, 542 828€)

Tenant du titre (en 2019) : Alex De Minaur (AUS)



Demi-finales

Nakashima (USA) bat Ruusuvuori (FIN) : 3-6, 6-4, 6-3

Fritz (USA, n°5) - Isner (USA, n°6)



Quarts de finale

Nakashima (USA) bat Thompson (AUS) : 7-6 (6), 7-5

Ruusuvuori (FIN) bat Norrie (GBR, n°3) : 7-6 (1), 6-3

Fritz (USA, n°5) bat Opelka (USA, n°4) : 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (4)

Isner (USA, n°6) bat O'Connell (AUS, Q) : 7-6 (5), 6-7 (3), 6-4



Huitièmes de finale

Nakashima (USA) bat Raonic (CAN, WC, n°1) : 5-7, 6-3, 7-6 (4)

Thompson (AUS) bat Gojowczyk (ALL, Q) : 7-6 (6), 6-4

Norrie (GBR, n°3) bat Kyrgios (AUS) : 6-4, 6-4

Ruusuvuori (FIN) bat Paire (FRA, n°7) : 4-6, 6-4, 3-0, abandon

Fritz (USA, n°5) bat Johnson (USA) : 6-7 (5), 6-4, 6-1

Opelka (USA, n°4) bat Fratangelo (ITA, Q) : 7-6 (3), 7-6 (4)

Isner (USA, n°6) bat Sock (USA, WC) : 7-6 (4), 6-4

O'Connell (AUS, Q) bat Sinner (ITA, n°2) : 7-6 (7), 6-4



1er tour

Raonic (CAN, WC, n°1) - Bye

Nakashima (USA) bat Bryde (USA, WC) : 6-1, 6-7 (5), 6-4

Gojowczyk (ALL, Q) bat Querrey (USA) : 4-6, 7-6 (3), 7-6 (5)

Thompson (AUS) bat Harris (AFS, n°8) : 7-6 (2), 1-6, 6-2



Norrie (GBR, n°3) - Bye

Kyrgios (AUS) bat Anderson (AFS) : 7-6 (4), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat McDonald (USA): 7-6 (3), 7-5

Paire (FRA, n°7) bat Uchiyama (JAP) : 7-5, 6-7 (2), 6-4



Fritz (USA, n°5) bat Donskoy (RUS, Q) : 6-3, 6-4

Johnson (USA) bat Popyrin (AUS) : 7-6 (4), 6-3)

Fratangelo (ITA, Q) bat Seppi (ITA) : 7-5, 7-6 (5)

Opelka (USA, n°4) - Bye



Isner (USA, n°6) bat Wolf (USA) : 6-4, 6-7 (3), 6-4

Sock (USA, WC) - Berankis (LIT) : 6-7 (4), 6-4, 7-5

O'Connell (AUS, Q) bat Kudla (USA) : 4-6, 6-3, 6-3

Sinner (ITA, n°2) - Bye