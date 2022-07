ATP - Atlanta : Ivashka rallie le dernier carré

5th career ATP Tour semi-final 🔒

Les Américains ne feront pas un sans-faute en quarts de finale à Atlanta. Tommy Paul, tête de série numéro 5, a échoué à rejoindre le dernier carré lors de son duel avec Ilya Ivashka. Ne laissant pas son adversaire convertir les trois balles de break qu’il a pu obtenir dans le premier set, le Biélorusse a pris deux fois le service de son adversaire avant de conclure le premier set sur un jeu blanc. Indécise, la deuxième manche a tourné sur un seul point. En effet, dans le sixième jeu, Tommy Paul est parvenu à prendre le service de son adversaire sur la seule occasion de le faire qu’il a su se procurer. Dans la foulée, à la première opportunité, le 36eme joueur mondial a relancé le match en égalisant à une manche partout. Ilya Ivashka ne s’est pas laissé faire et a répliqué à peine le dernier set lancé. Prenant d’entrée le service de l’Américain, le 53eme mondial a pu mener trois jeux à rien. Un avantage qui n’a jamais été remis en cause et que le Biélorusse a même fait fructifier avec un deuxième break afin de servir pour le gain de la rencontre, menant cinq jeux à un. La deuxième balle de match a été la bonne pour Ilya Ivashka (6-2, 3-6, 6-1 en 2h01’), qui sera l’adversaire d’Alex de Minaur ou Adrian Mannarino pour une place en finale.