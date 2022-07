ATP - Atlanta : De Minaur rejoint Mannarino, Isner a dû batailler

Après deux premiers tours plutôt tranquilles, Adrian Mannarino va avoir droit à un beau test à Atalanta. En effet, c'est désormais Alex De Minaur qui se dresse sur son chemin en quart de finale du tournoi. Car, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Australien a déroulé face à son compatriote James Duckworth en deux sets (6-4, 6-4) et 1h23 de jeu. Si la tête de série numéro trois en Géorgie avait dû s'employer pour son entrée en lice face à l'Allemand Dominik Koepfer, il n'a cette fois pas perdu de temps. Dans la première manche, si l'actuel 30eme mondial au classement ATP a pris en premier le service de son adversaire, à 2-2, il a ensuite perdu son avantage peu après, à 4-3. Dans la continuité, De Minaur a refait la différence sur le service de Duckworth, à 4-4, et a pu conclure derrière, sur sa mise en jeu sur sa troisième balle de set. Par la suite, un nouveau break d'entrée, à 0-0, et le joueur de 23 ans s'est envolé vers la victoire en assurant derrière. Place désormais à Mannarino pour lui, contre qui il a perdu dernièrement à 's-Hertogenbosch.

Isner s'accroche à son titre

De son côté, le tenant du titre à Atlanta n'a pas eu le droit à une entrée en lice aisée. Opposé au jeune Ben Shelton (19 ans), John Isner est passé en trois manches (7-6, 4-6, 7-6) et 2h27 de jeu. Exempt du 1er tour car tête de série numéro deux du tournoi, le vétéran Américain a dans un premier temps dû sauver une balle de set, à 6-5, avant de faire la différence comme souvent lors du jeu décisif, remporté 10-8. Devant au tableau d'affichage, ce dernier a ensuite concédé le seul break du match, à 0-0, et n'a derrière pas pu refaire son retard, malgré deux balles de débreak dans la foulée. D'un jeu blanc, Shelton a fini par égaliser à une manche partout. Dans le troisième et dernier set, alors que les jeux blancs ont été nombreux, c'est encore une fois au tie-break qu'Isner a tiré son épingle du jeu en se montrant plus régulier que son compatriote pour l'emporter 7-3 et ainsi s'imposer dans ce huitième de finale. En quart, le grand Américain affrontera Jenson Brooksby, tête de série numéro six.