ATP - Atlanta : Brooksby s'offre Isner et rejoint Tiafoe en demi-finale

Petite sensation cette nuit à Atlanta avec l'élimination de John Isner, le tenant du titre. Opposée à Jenson Brooksby, la tête de série numéro deux du tournoi a été battue en trois sets (3-6, 6-1, 6-4) et seulement 1h50 de jeu. Si le 25eme mondial avait plutôt bien commencé dans l'état de Géorgie avec un premier break empoché, à 2-1, qui lui a suffi pour s'en sortir dans la première manche, la réaction de son adversaire lui a été fatale. D'ordinaire si impressionnant au service, Isner n'a pas tenu la cadence et a perdu d'entrée deux mises en jeu et était alors mené 5-0. Sur sa lancée, Brooksby en a alors profité pour égaliser à un set partout et relancer complètement ce quart de finale. Derrière, jusqu'à 3-3, les deux joueurs ont assuré avant qu'Isner craque à nouveau en concédant un nouveau break. A 5-3, si ce dernier a sauvé quatre balles de match, il n'a finalement pas pu empêcher le 43eme mondial de l'emporter peu après sur son service.

Tiafoe tient son rang

Au prochain tour, Brooksby a désormais rendez-vous avec Frances Tiafoe, tandis que l'autre demi-finale verra le Biélorusse Ilya Ivashka et l'Australien Alex de Minaur s'affronter. Car dans la nuit de vendredi à samedi, le 29eme mondial au classement ATP a dominé Brandon Nakashima en deux manches (6-4, 6-2) et à peine plus d'une heure (1h04 pour être exact). A Atlanta, la tête de série numéro quatre n'a encore une fois pas perdu de temps sur le court avec une victoire plutôt aisée. Dans le premier set, l'Américain a profité d'un break, à 1-1, pour se détacher définitivement au tableau d'affichage, alors qu'il a ensuite pris deux fois le service de son adversaire dans la deuxième manche, à 0-0 et 4-2. Entretemps, Tiafoe a notamment signé deux jeux blancs pour s'envoler vers la qualification pour le dernier carré du tournoi. En face, Nakashima n'a rien pu faire pour gêner son compatriote.