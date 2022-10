ATP - Astana : Tsitsipas renverse Rublev et file en finale

Il a fini par faire respecter la hiérarchie. Ce samedi, le Grec Stefanos Tsitsipas, 6eme joueur mondial et tête de série n°3, s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 d'Astana au Kazakhstan, sur dur, après sa victoire contre le Russe Andrey Rublev, 9eme joueur mondial et tête de série n°5, en trois manches (4-6, 6-4, 6-3) et 2h10 de jeu. Dans la première manche, le Grec a été breaké d'entrée pour ensuite sauver deux balles de double-break. Tout en n'ayant pas réussi à débreaker, malgré une opportunité, entre ses deux premiers jeux de service. A 5-4, le Russe servait pour le gain de cette première manche.

Tsitsipas solide sur son service dans les deux dernières manches

Il a fini par conclure, après avoir dû sauver deux balles de débreak (6-4). Dans la deuxième manche, Andrey Rublev a raté une opportunité de break à 1-1. Et au pire des moments, soit plus précisément à 4-5, c'est lui qui a fini par craquer, offrant du même coup l'égalisation à une manche partout à son adversaire du jour (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, c'est à 2-2 que le moins bien classé des deux a obtenu, cette fois, deux possibilités de break. Et là encore, au pire des moments, cette fois à 3-4, c'est lui qui a encore perdu son service. Dans la foulée, Stefanos Tsitsipas a conclu, sur sa deuxième balle de match (6-3).