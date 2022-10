ATP - Astana : Tsitsipas domine Hurkacz et rallie le dernier carré

Si tous les observateurs rêvent d'une demi-finale entre Novak Djokovic et Daniil Medvedvev dans le bas du tableau à Astana, la demi-finale du haut du tableau sera belle à suivre également, puisqu'elle opposera Andrey Rublev à Stefanos Tsitsipas. Alors que le Russe s'est défait d'Adrian Mannarino en moins d'une heure, le Grec a quant à lui disposé d'Hubert Hurkacz, un adversaire qu'il adore affronter, car c'est déjà la huitième fois en dix confrontations qu'il bat le Polonais.Dans le premier, Tsitsipas a manqué huit balles de break sur la mise en jeu de l'excellent serveur polonais, et c'est finalement au jeu décisif qu'il a eu le dernier mot. Mené 6-3, le Grec a sauvé cinq balles de set et l'a finalement emporté 10-8 sur sa première occasions ! Dans le deuxième, les deux joueurs ont parfaitement tenu leur mise en jeu, jusqu'à 4-3 en faveur de Tsitsipas, qui a breaké sur sa première occasion et a conclu par un jeu blanc. Une belle victoire pour le n°6 mondial, d'ores et déjà qualifié pour le Masters et qui va désormais défier Rublev, un joueur qu'il n'a battu "que" cinq fois sur neuf.