ATP - Astana : Rublev premier en quarts

Andrey Rublev n'avait disputé aucun tournoi depuis son quart de finale de l'US Open perdu contre Frances Tiafoe. Et le revoilà en quarts de finale, du côté d'Astana. Le Russe de bientôt 25 ans, actuellement n°9 mondial, a disposé du Chinois Zhizhen Zhang (126eme) pour décrocher son billet ce mercredi, en s'imposant 6-3, 6-2 en 58 minutes.(toutes au moment où il servait pour le gain du premier set à 5-3). Un break à 1-0 dans la première manche et à 1-1 et 4-2 dans la deuxième lui ont permis de l'emporter, et d'aller défier Adrian Mannarino ou David Goffin pour une place dans le dernier carré au Kazakhstan. Cette victoire lui permet également de compter 45 points de plus à la Race, dont il occupe la sixième place. Le Masters de Turin se rapproche peu à peu...