ATP - Astana : Medvedev abandonne, Djokovic qualifié pour la finale

Djokovic a recollé puis vu Medvedev jeter l’éponge

Le choc au sommet s’est achevé de manière abrupte. Pour la première fois depuis la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, Novak Djokovic et Daniil Medvedev se sont affrontés à l’occasion des demi-finales du tournoi ATP d’Astana. Un duel intense entre deux joueurs en forme mais dont la conclusion s’est avérée frustrante avec l’abandon du Russe au bénéfice du Serbe. Les deux joueurs ont démarré en se montrant très solide au service durant les quatre premiers jeux, c’est alors que le match s’est emballé. En effet, une séquence de trois jeux a vu Novak Djokovic perdre deux fois de suite son service, ayant entre-temps pu effacer le premier break concédé. Menant alors quatre jeux à trois, Daniil Medvedev a pu serrer le jeu sur son engagement et aller chercher le premier set à la deuxième opportunité.Dos au mur, Novak Djokovic a pris conscience de la nécessité de réagir. Le Serbe a haussé le ton et obtenu une balle de break dès le premier passage de son adversaire au service. Toutefois, le numéro 4 mondial a tenu bon. A partir de là, aucun des deux joueurs n’a été sérieusement mis en difficulté sur son service, avec pas la moindre occasion de break à signaler avant le jeu décisif. Daniil Medvedev l’a entamé en remportant le premier point sur le service de Novak Djokovic… avant de céder les quatre suivants. Un sursaut d’orgueil a permis à Daniil Medvedev de recoller mais la perte de trois des quatre points suivants a offert au Serbe le gain de la deuxième manche. Une fin de tiebreak durant laquelle le Russe semble avoir ressenti une douleur au niveau des adducteurs. Immédiatement, la tête de série numéro 2 à Astana a pris la décision de ne pas prendre le moindre risque en vue de la fin de saison et a mis un terme prématuré à la rencontre (4-6, 7-6 en 1h49’). Novak Djokovic sera donc l’adversaire de Stefanos Tsitsipas à l’occasion de la finale ce dimanche.