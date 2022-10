ATP - Astana : Mannarino balayé, Monfils reste n°1 français

Monfils reste n°1, mais pour combien de temps ?

Adrian Mannarino disputait ce vendredi à Astana le septième quart de finale de sa saison (après Montpellier, Dallas, Delray Beach, s'Hertogenbosch, Atlanta et Wiston Salem), le premier dans un ATP 500, et il aurait pu être récompensé de sa régularité en cas de victoire, en devenant le nouveau n°1 français. Mais le joueur de 34 ans, 51eme mondial, était opposé à un cador, en la personne d'Andrey Rublev (9eme), et il s'est lourdement incliné. Le Russe s'est imposé 6-1, 6-2 en 56 minutes face au tombeur de Stan Wawrinka et David Goffin cette semaine.Il a servi 4 aces et 70% de premières balles et a sauvé la seule balle de break que s'est procuré Mannarino, dans le tout dernier jeu. Rublev n'a perdu que cinq points sur sa mise en jeu dans le premier set et a breaké à 2-1 et 4-1. Le Français a un tout petit peu mieux résisté dans le deuxième, mais il s'est fait breaker d'entrée et à 4-2, et a donc manqué sa seule occasion de recoller à 3-5.La belle semaine du n°2 français s'arrête donc là, avec un gain de sept places au classement ATP. Il va se retrouver à 59 points de Gaël Monfils (38eme), le n°1 français depuis de longs mois, mais qui n'a plus joué depuis le mois d'août et n'est pas sûr de rejouer cette saison en raison d'une blessure au pied et de sa future paternité.Quant à Rublev, il dépasse Cameron Norrie au classement ATP virtuel pour se retrouver 8eme, et se rapproche un peu du Masters de Turin, avec une 6eme place à la Race.