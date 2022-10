Constant Lestienne garde le rythme. Demi-finaliste à Tel Aviv avant de chuter en huitièmes de finale à Gijon, le Français a passé le premier tour du tournoi ATP d’Anvers aux dépens de Jesper de Jong. Si les débats ont tout d’abord été équilibrés, le 69eme joueur mondial a profité d’un trou d’air de la part du qualifié néerlandais pour prendre l’avantage. Remportant blanc le sixième jeu, Constant Lestienne a ensuite pu gérer son avance malgré un coup de chaud au moment de conclure la première manche. En effet, Jesper de Jong a tout d’abord eu deux balles de débreak avant de voir le Français convertir sa première occasion de sceller le sort du premier set. Un ascendant que Constant Lestienne n’a pas pu confirmer au début du deuxième set, laissant échapper une balle de break dès le deuxième jeu. Toutefois, au terme d’un bras de fer avec onze égalités, le Tricolore a pris le service de son adversaire à la septième opportunité… pour mieux perdre le sien facilement dans la foulée. Néanmoins, le 69eme mondial s’est repris et a breaké de nouveau Jesper de Jong. Moins en danger sur son service, Constant Lestienne a conclu la rencontre à sa première balle de match (6-3, 6-4 en 1h33’) et retrouvera la tête de série numéro 5 Daniel Evans en huitièmes de finale.

Une première prometteuse pour Van Assche

Ce mardi 18 octobre était un grand jour pour Lucas Van Assche qui, à 18 ans et 5 mois, disputait son tout premier match dans le grand tableau d'un tournoi ATP. Le vainqueur de Roland-Garros juniors 2021 est en progression constante depuis son triomphe parisien (1211eme en juin 2021, 502eme en décembre 2021, 325eme en juin 2022, 241eme cette semaine), et après s'être extirpé des qualifications du tournoi belge, il était opposé au 39eme mondial Yoshihito Nishioka au premier tour. Et c'est le Japonais qui l'a emporté 5-7, 6-2, 7-6 après une bataille de 2h50 lors de laquelle Van Assche a chèrement vendu sa peau. Le jeune Français a remporté le premier set grâce à un break décisif à 5-5, puis il a breaké dans la foulée pour mener 2-1 dans le deuxième set. Mais le Japonais a soudainement accéléré pour remporter cinq jeux de suite et égaliser à une manche partout. Il a donc fallu disputer un troisième set, où Van Assche a tenu jusqu'à 4-3, avant de perdre son service. Nishioka a alors servi pour le gain de la rencontre, mais le Français a sauvé trois balles de match avant de débreaker (4-5). Il en a sauvé trois autres sur le jeu suivant, où il a réussi à égaliser à 5-5, puis encore une autre à 5-6, et finalement, c'est au tie-break que le Japonais est parvenu à faire la différence, en le gagnant 7-1. C'est donc lui qui affrontera Munar au tour suivant, mais Van Assche a montré qu'il pouvait rivaliser avec un joueur du Top 50. Il va gagner douze places au prochain classement et va tenter de poursuivre sa progression en disputant les qualifications des Challengers de Brest et de Bergame ces deux prochaines semaines. Un joueur à suivre, assurément !

Cerundolo au rendez-vous

A noter également ce mardi l'élimination de la tête de série n°7, Botic van de Zandschulp, face au qualifié suisse Dominic Stricker (6-2, 6-4), qui sera donc l'adversaire de Richard Gasquet en huitièmes de finale. Ca passe en revanche pour Francisco Cerundolo, tête de série n°6, qui a dominé en trois sets et 2h21 de jeu le Suisse Marc-Andrea Huesler : 5-7, 7-6, 6-3 dans un match à cinq breaks.