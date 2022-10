ATP - Anvers : Thiem et Korda s'offrent des têtes de série

Vintage Thiem 🍷



Backhands like this earned a 6-1 1-6 7-5 triumph against Cerundolo 🔜 top seed Hurkacz next@domithiem | @EuroTennisOpen | #EuropeanOpen pic.twitter.com/oQanFVV1By

— ATP Tour (@atptour) October 20, 2022

Korda ne s'arrête plus

Dominic Thiem et Sebastian Korda sont en forme cet automne, et ils le prouvent une fois de plus cette semaine, du côté d'Anvers. Demi-finaliste à Gijon la semaine passée, l'Autrichien, désormais 132eme mondial (après avoir été 352eme au mois de juin), disputera un nouveau quart cette semaine, du côté d'Anvers. Il s'est offert le scalp de la tête de série n°6, Francisco Cerundolo (28eme), qu'il avait déjà battu en quarts à Gijon, au terme de trois sets et 2h08 de jeu : 6-1, 1-6, 7-5. Les deux joueurs ont déroulé leur tennis dans les deux premiers sets, et ont enfin bien joué tous les deux en même temps dans le troisième, et c'est l'Argentin qui a breaké le premier, à 3-3, mais il a perdu son service dans la foulée (4-4), et Thiem a conclu en prenant le service adverse au meilleur moment, à 6-5.Un bon test pour celui qui veut briller en cette fin de saison pour finir dans le Top 100 et ainsi décrocher une place dans le tableau final de l'Open d'Australie.Sebastian Korda a quant à lui disputé la finale à Gijon dimanche, et sur sa lancée, le voici en quarts en Belgique grâce à son succès 7-5, 7-6 en 1h58 sur la tête de série n°4, Karen Khachanov. L'Américain a servi 10 aces lors de cette rencontre, et a remporté le premier set grâce à un break décisif à 5-5,. Prochain adversaire : le Japonais Nishioka.