Pour une première finale depuis le Masters 2020 ?



Tennis is better when Dominic Thiem is in this form pic.twitter.com/jhNRLjsyuw

— José Morgado (@josemorgado) October 21, 2022

Dominic Thiem était resté trois mois sans disputer une seule demi-finale. Il va en disputer deux en deux semaines. Sept jours après s'être déjà hissé dans le dernier carré, à Gijon, l'Autrichien, battu en Espagne par Andrey Rublev, futur vainqueur, se retrouve de nouveau en demies, cette fois à Anvers. Une nouvelle très belle performance que l'ancien numéro 3 mondial aujourd'hui 132eme au classement doit à son exploit de vendredi aux dépens d'Hubert Hurkacz. Probablement le plus beau pour Thiem depuis sa victoire à Bastad en juillet dernier aux dépens de Roberto Bautista-Agut. Une semaine plus tard, l'ancien compagnon de Kristina Mladenovic avait atteint les demi-finales sur la terre battue de Gstaad, où Matteo Berrettini s'était montré impitoyable envers le vainqueur de l'US Open 2020. A l'époque, Bautista-Agut flirtait comme Hurkacz aujourd'hui avec le Top 10 mondial. C'est dire comme la tâche qui se présentait devant Thiem avait tout de compliquée pour celui qui tente tant bien que mal de revenir au premier plan après avoir un temps disparu des radars mais qui était resté sur sa faim avant de se remettre soudainement à briller en cette fin d'année.D'ailleurs à Metz au 2eme tour le mois dernier, le Polonais ne lui avait pratiquement laissé aucune chance (6-3, 6-4). Thiem a bien cru revivre la même correction vendredi lorsque le Polonais et tête de série numéro 1 du tournoi belge lui a infligé de nouveau un 6-3 dans la première manche. Les deux suivantes en revanche n'ont rien eu à voir avec la démonstration du numéro 11 mondial en Moselle. Car cette fois, le quadruple finaliste en Grand Chelem s'est cette fois accroché. Et après avoir recollé à un set partout à l'issue d'un premier jeu décisif, remporté 11-9 non sans avoir sauvé... trois balles de match, le joueur aux 17 titres sur le circuit a remis ça en remportant cette fois le jeu décisif de la victoire, sur le score de 7-4 dans la dernière manche. Thiem, qui bénéficie d'un classement protégé pour pouvoir faire partie du grand tableau chaque semaine en dépit de son mauvais classement, affrontera Sebastian Korda samedi. Avec peut-être à l'horizon pour le natif de Wiener Neustadt sa première finale depuis sa défaite sur la dernière marche du Masters 2020 face à Daniil Medvedev.