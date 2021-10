ATP - Anvers : Rinderknech attend Gasquet

Trois Français sont en lice cette semaine à Anvers, et il y en aura au moins un en huitièmes de finale. Arthur Rinderknech, qui n'avait plus gagné un match dans le tableau principal d'un tournoi ATP depuis le premier tour de l'US Open, a disposé de Federico Delbonis, pourtant mieux classé (40eme contre 65eme), sur le score de 6-4, 6-4 en 1h31. La Varois formé aux Etats-Unis a très bien débuté le match, en menant 4-1. Il a ensuite perdu son service pour la première fois de la rencontre (et la dernière), permettant ainsi à son adversaire de revenir à 4-2, mais il a su parfaitement gérer la fin de set, en signant deux jeux blancs. D'entrée de deuxième manche, le Français a mis la pression sur l'Argentin en lui chipant son service, et il a ensuite réussi à conserver son avance jusqu'à la fin, parvenant à sauver une balle de 4-4 puis une balle de 5-5, avant de s'imposer sur sa quatrième balle de match. Au prochain tour, Rinderknech pourrait défier Richard Gasquet, si ce dernier parvient à se défaire de Dusan Lajovic, tête de série n°8.



ANVERS (Belgique, ATP 250, dur indoor, 584 125€)

Tenant du titre : Ugo Humbert (FRA)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Musetti (ITA) - Mager (ITA)

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 6-4

Gasquet (FRA, WC) - Lajovic (SER, n°8)



Bautista Agut (ESP, n°4) - Bye

Novak (AUT, Q) - Fucsovics (HON)

Struff (ALL) - Ramos-Vinolas (ESP)

Bergs (BEL, WC) - Harris (AFS, n°7)



Opelka (USA, n°5) - Brooksby (USA, Q)

Popyrin (AUS) - Van de Zandschulp (PBS)

Davidovich Fokina (ESP) - Thompson (AUS)

Garin (CHI, n°3) - Bye



De Minaur (AUS, n°6) - Nakashima (USA, Q)

Laaksonen (SUI, Q) - Paire (FRA)

Tiafoe (USA) - Murray (GBR, WC)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye