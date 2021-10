ATP - Anvers : Qualification en finale facile pour Sinner

Pour la cinquième fois de la saison, Jannik Sinner sera en finale d’un tournoi ATP. Après Melbourne, Miami, Washington et Sofia, c’est à Anvers que l’Italien jouera le titre ce dimanche. Pour cela, la tête de série numéro 1 du tournoi a pris le meilleur sur Lloyd Harris en deux manches sèches. Une demi-finale que l’Italien a démarré tambour battant en remportant les quatre premiers jeux, ayant même une balle de triple break. Sans réaction venant du Sud-Africain, Jannik Sinner a conclu la première manche à sa troisième occasion. L’entame du deuxième set a ressemblé à celle du premier avec le break d’entrée pour le 16eme joueur mondial. Pas inquiété, l’Italien est allé chercher le double break sur un jeu blanc pour mener quatre jeux à un. C’est alors que Lloyd Harris s’est révolté et a eu pas moins de trois balles de débreak… toutes écartées par Jannik Sinner. Ce dernier a alors pu conclure cette demi-finale sur un ultime jeu blanc (6-2, 6-2 en 1h27’). Jenson Brooksby ou Diego Schwartzman, tête de série numéro 2, sera son adversaire pour le titre.



ANVERS (Belgique, ATP 250, dur indoor, 584 125€)

Tenant du titre : Ugo Humbert (FRA)



Demi-finales

Sinner (ITA, n°1) bat Harris (AFS, n°7) : 6-2, 6-2

Brooksby (USA, Q) - Schwartzman (ARG, n°2)



Quarts de finale

Sinner (ITA, n°1) bat Rinderknech (FRA) : 6-4, 6-2

Harris (AFS, n°7) bat Fucsovics (HUN) : 6-2, 7-5

Brooksby (USA, Q) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-5, 6-0

Schwartzman (ARG, n°2) bat Nakashima (USA, Q) : 6-4, 6-2



Huitièmes de finale

Sinner (ITA, n°1) bat Musetti (ITA) : 7-5, 6-2

Rinderknech (FRA) bat Lajovic (SER, n°8) : 6-3, 4-6, 6-2

Fucsovics (HUN) bat Bautista Agut (ESP, n°4) : 6-7 (5), 6-3, 6-1

Harris (AFS, n°7) bat Struff (ALL) : 6-2, 6-3



Brooksby (USA, Q) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-2, 6-0

Davidovich Fokina (ESP) bat Garin (CHI, n°3) : 4-6, 6-3, 6-3

Nakashima (USA, Q) bat Laaksonen (SUI, Q) : 7-6 (5), 6-7 (5), 6-3

Schwartzman (ARG, n°2) bat Murray (GBR, WC) : 6-4, 7-6 (6)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Musetti (ITA) bat Mager (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (3)

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 6-4

Lajovic (SER, n°8) bat Gasquet (FRA, WC) : 7-6 (3), 6-1



Bautista Agut (ESP, n°4) - Bye

Fucsovics (HUN) bat Novak (AUT, Q) : 7-6 (4), 6-2

Struff (ALL) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 3-6, 6-3

Harris (AFS, n°7) bat Bergs (BEL, WC) : 7-6 (4), 6-3



Brooksby (USA, Q) bat Opelka (USA, n°5) : 6-4, 6-4

Van de Zandschulp (PBS) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 3-6, 6-0

Davidovich Fokina (ESP) bat Thompson (AUS) : 6-3, 6-3

Garin (CHI, n°3) - Bye



Nakashima (USA, Q) bat De Minaur (AUS, n°6) : 6-4, 6-0

Laaksonen (SUI, Q) bat Paire (FRA) : 4-6, 6-0, 6-3

Murray (GBR, WC) bat Tiafoe (USA) : 7-6 (2), 6-7 (7), 7-6 (8)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye