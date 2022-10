ATP - Anvers : Gasquet sauve trois balles de match et s'impose contre Wawrinka

Quatre autres Français en lice

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, Stan Wawrinka et Richard Gasquet, qui ont désormais dépassé les 35 ans, ne s'étaient affrontés que trois fois durant leur carrière avant ce lundi. Le Biterrois avait remporté leur premier match, à Bercy en... 2006, puis le Suisse avait gagné une bataille épique (8-6 au cinquième set) à Roland-Garros en 2013, avant que Gasquet ne l'emporte lui aussi après un immense suspense (11-9 au cinquième set) à Wimbledon en 2015. Aujourd'hui, les deux joueurs sont au crépuscule de leur carrière et loin au classement, et ils étaient opposés pour la quatrième fois, au premier tour à Anvers.Wawrinka (37 ans), qui restait sur un abandon en demi-finale à Metz et une défaite d'entrée à Astana contre Adrian Mannarino, a parfaitement débuté le match en remportant le premier set grâce à des breaks à 3-2 et 5-2. Dans le deuxième set, aucun des deux joueurs ne s'est procuré de balle de break, jusqu'à 6-5 en faveur de Wawrinka, sur le service de Gasquet. Le Biterrois a alors dû défendre trois balles de match, et il y est parvenu, pour pousser son adversaire au tie-break. Un jeu décisif remporté 7-4 sans trembler. Breaké d'entrée de troisième, set, le Français a réussi à égaliser à 3-3, puis à prendre le service du Suisse au meilleur moment, à 5-4, pour décrocher cette belle victoire, la 585eme de sa carrière sur le circuit ATP ! Son prochain adversaire sera le Néerlandais van de Zandschulp ou le Suisse Stricker. Un bon coup à jouer.A noter également ce lundi la qualification de la tête de série n°5 Dan Evans au détriment du Néerlandais Tallon Griekspoor sur le score de 6-3, 6-4 en 1h20 sans perdre son service. Quatre autre Français sont en lice dans ce tournoi belge : Lucas Van Assche, Constant Lestienne, Manuel Guinard et Arthur Rinderknech.