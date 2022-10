ATP - Anvers : Gasquet dans le dernier carré

Le tournoi d'Anvers réussit décidément bien à Richard Gasquet. Vainqueur de l'épreuve en 2016, le Biterrois y fait souvent des étincelles. La preuve encore cette semaine, avec un parcours qui se poursuivra d'ailleurs au moins jusqu'en demi-finales pour celui qui avait débuté lundi par une victoire de très belle facture contre Stan Wawrinka dans un match fait pour les nostalgiques. La nostalgie mais pas encore la retraite pour autant pour notre "Ritchie" national, qui a encore rappelé vendredi qu'il était capable de beaucoup de belles choses dans un grand jour. C'était le cas pour Gasquet face à une autre ex-vieille gloire du circuit David Goffin, désormais 58eme au classement. Le vétéran tricolore de 36 ans restait sur deux défaites face au Belge. Cela ne l'a pas empêché de sortir vainqueur en deux sets (6-2, 7-6, 1h53 de jeu) de cette quatrième confrontation entre les deux hommes (trois victoires pour Goffin avant vendredi, une seule pour Gasquet) et de se qualifier ainsi pour les demi-finales au sortir de sa troisième victoire de rang depuis qu'il a posé ses valises à Anvers.

Contre Auger-Aliassime au prochain tour ?

Une sacrée performance pour le 82eme mondial, très solide dans le jeu décisif du deuxième set (remporté 8-6 après avoir écarté une balle de set pour Goffin) et qui ne s'était plus hissé dans le dernier carré depuis le tournoi de Genève en mai dernier. Aux portes de sa première finale depuis Umag la saison dernière, Gasquet s'était incliné face au Portugais Joao Sousa. Il faut cette fois espérer qu'il franchira le prochain obstacle, à savoir le Britannique Daniel Evans, 26eme au classement, ou le redoutable Canadien Felix Auger-Aliassime, 10eme mondial et grand favori depuis l'élimination d'Hubert Hurkacz ce vendredi face à Dominic Thiem. Surtout que le protégé de Toni Nadal est en grande forme. En atteste son titre décroché la semaine dernière à Florence. Pas de quoi faire peur pour autant à "Richard Cœur de Lion". Et du cœur, Gasquet, il en a manifestement à revendre.