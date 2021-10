ATP - Anvers : Direction les quarts de finale pour Arthur Rinderknech

Et de six pour Arthur Rinderknech ! Après Marseille, Lyon, Bastad, Gstaad et Kitzbühel, le Français s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi ATP d’Anvers, son sixième de la saison. Pour cela, le 65eme joueur mondial a pris le meilleur sur Dusan Lajovic, tête de série numéro 8 en Belgique. Un huitième de finale qui a bien mal démarré pour le Tricolore, qui a concédé d’entrée son service sur un jeu blanc. Toutefois, mené deux jeux à rien, Arthur Rinderknech a parfaitement inversé la tendance, remportant cinq jeux de suite pour aller ensuite chercher le set, là-aussi sur un jeu blanc. L’entame de la deuxième manche a vu les deux joueurs avoir l’opportunité de prendre le service de l’autre mais c’est au tout dernier moment que Dusan Lajovic a fait céder son adversaire, prenant son service avec autorité pour égaliser à un set partout. La dernière manche a démarré avec des balles de break des deux côtés mais c’est Arthur Rinderknech qui a fait la décision pour mener trois jeux à un. Un deuxième break tardif lui a permis de conclure la rencontre sur sa mise en jeu (6-3, 4-6, 6-2 en 1h55’). Dans la partie basse du tableau, Jenson Brooksby poursuit son parcours. L'Américain, issu des qualifications, a pris le meilleur sur Botic van de Zandschulp en deux manches autoritaires (6-2, 6-0 en 1h03').



ANVERS (Belgique, ATP 250, dur indoor, 584 125€)

Tenant du titre : Ugo Humbert (FRA)



Huitièmes de finale

Sinner (ITA, n°1) - Musetti (ITA)

Rinderknech (FRA) bat Lajovic (SER, n°8) : 6-3, 4-6, 6-2

Bautista Agut (ESP, n°4) - Fucsovics (HON)

Struff (ALL) - Harris (AFS, n°7)



Brooksby (USA, Q) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-2, 6-0

Davidovich Fokina (ESP) - Garin (CHI, n°3)

Nakashima (USA, Q) - Laaksonen (SUI, Q)

Murray (GBR, WC) - Schwartzman (ARG, n°2)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Musetti (ITA) bat Mager (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (3)

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 6-4

Lajovic (SER, n°8) bat Gasquet (FRA, WC) : 7-6 (3), 6-1



Bautista Agut (ESP, n°4) - Bye

Fucsovics (HON) bat Novak (AUT, Q) : 7-6 (4), 6-2

Struff (ALL) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 3-6, 6-3

Harris (AFS, n°7) bat Bergs (BEL, WC) : 7-6 (4), 6-3



Brooksby (USA, Q) bat Opelka (USA, n°5) : 6-4, 6-4

Van de Zandschulp (PBS) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 3-6, 6-0

Davidovich Fokina (ESP) bat Thompson (AUS) : 6-3, 6-3

Garin (CHI, n°3) - Bye



Nakashima (USA, Q) bat De Minaur (AUS, n°6) : 6-4, 6-0

Laaksonen (SUI, Q) bat Paire (FRA) : 4-6, 6-0, 6-3

Murray (GBR, WC) bat Tiafoe (USA) : 7-6 (2), 6-7 (7), 7-6 (8)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye