Quart de finaliste surprise à l'US Open, où il avait été battu par Alexander Zverev, Lloyd Harris n'avait plus vraiment brillé depuis (huitièmes de finale à San Diego, seizièmes à Indian Wells). Ce jeudi, le Sud-Africain de 24 ans, tête de série n°7 à Anvers, n'a pas connu de difficultés pour battre Jan-Lennard Struff (50eme) sur le score de 6-2, 6-3 en 1h11. Auteur de 11 aces, le 32eme mondial n'a pas eu la moindre balle de break à défendre et a pris le service adverse à 0-0 et 2-0 dans le premier set et à 0-0 et 5-3 dans le deuxième pour l'emporter. Il n'a perdu que douze points sur sa mise en jeu. Prochain adversaire : Marton Fucsovics. Le Hongrois a en effet créé la surprise en disposant de la tête de série n°4, Roberto Bautista Agut, sur le score de 6-7, 6-3, 6-1 en 2h22. L'Espagnol a notamment perdu six fois son service, et s'est complètement écroulé après avoir gagné le premier set. Alors qu'il menait 4-2 dans la première manche, Fucsovics a vu "RBA" revenir à 4-4, puis il a sauvé une balle de set à 5-4, et s'est finalement incliné 7-5 dans le tie-break. Mais le Hongrois n'a pas resté abattu très longtemps, et a entamé la deuxième manche par un 4-0, avant de la remporter malgré un débreak à 5-1. Dans le dernier set, Fucsovics s'est montré encore plus fort, en breakant trois fois Bautista Agut, et en ne perdant que trois points sur son service. Le voilà donc en quarts face à Harris, qu'il avait battu à Doha lors de leur dernière confrontation.



ANVERS (Belgique, ATP 250, dur indoor, 584 125€)

Tenant du titre : Ugo Humbert (FRA)



Huitièmes de finale

Sinner (ITA, n°1) bat Musetti (ITA) : 7-5, 6-2

Rinderknech (FRA) bat Lajovic (SER, n°8) : 6-3, 4-6, 6-2

Fucsovics (HON) bat Bautista Agut (ESP, n°4) : 6-7 (5), 6-3, 6-1

Harris (AFS, n°7) bat Struff (ALL) : 6-2, 6-3



Brooksby (USA, Q) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-2, 6-0

Davidovich Fokina (ESP) bat Garin (CHI, n°3) : 4-6, 6-3, 6-3

Nakashima (USA, Q) - Laaksonen (SUI, Q)

Murray (GBR, WC) - Schwartzman (ARG, n°2)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Musetti (ITA) bat Mager (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (3)

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG) : 6-4, 6-4

Lajovic (SER, n°8) bat Gasquet (FRA, WC) : 7-6 (3), 6-1



Bautista Agut (ESP, n°4) - Bye

Fucsovics (HON) bat Novak (AUT, Q) : 7-6 (4), 6-2

Struff (ALL) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 3-6, 6-3

Harris (AFS, n°7) bat Bergs (BEL, WC) : 7-6 (4), 6-3



Brooksby (USA, Q) bat Opelka (USA, n°5) : 6-4, 6-4

Van de Zandschulp (PBS) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 3-6, 6-0

Davidovich Fokina (ESP) bat Thompson (AUS) : 6-3, 6-3

Garin (CHI, n°3) - Bye



Nakashima (USA, Q) bat De Minaur (AUS, n°6) : 6-4, 6-0

Laaksonen (SUI, Q) bat Paire (FRA) : 4-6, 6-0, 6-3

Murray (GBR, WC) bat Tiafoe (USA) : 7-6 (2), 6-7 (7), 7-6 (8)

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye