ATP - Anvers : Auger-Aliassime sacré pour la troisième fois sur le circuit

Félix Auger-Aliassime semble bien avoir trouvé la formule. Battu lors de ses huit premières finales sur le circuit ATP, le Canadien a remporté ce dimanche sa troisième sur les quatre dernières. En effet, après Rotterdam en février dernier puis Florence la semaine passée, le 10eme joueur mondial s’est imposé au terme du tournoi ATP d’Anvers. Une finale que le natif de Montréal a remporté aux dépens de Sebastian Korda mais qui a débuté avec deux joueurs solides au service. En effet, il a fallu attendre le sixième jeu pour voir des failles apparaître et « FAA » n’a pas hésité à s’y engouffrer. A sa première balle de break, le Canadien a pris le service de l’Américain avant de confirmer son break d’un jeu blanc pour mener cinq jeux à deux. Après avoir manqué une première balle de set sur l’engagement de son adversaire, c’est sur un dernier jeu blanc que Félix Auger-Aliassime s’est adjugé la première manche, expédiée en 36 petites minutes.Dos au mur, Sebastian Korda était conscient qu’il devait réagir. Un état d’esprit qui s’est très vite matérialisé dans la deuxième manche. A l’occasion du quatrième jeu, le 36eme joueur mondial a su mettre en difficulté son adversaire et obtenir ses deux premières balles de break dans cette finale. Néanmoins, Félix Auger-Aliassime a immédiatement serré le jeu pour tenir son service et punir dans la foulée son adversaire. En effet, le 10eme mondial n’a pas tremblé pour breaker Sebastian Korda à la deuxième occasion et mener quatre jeux à deux. Un ascendant qui s’est avéré définitif pour un « FAA » qui a ensuite assuré au service pour conclure cette finale sur un ultime jeu blanc (6-3, 6-4 en 1h23’). Le Montréalais ajoute ainsi une troisième ligne à son palmarès aux dépens d’un adversaire toujours en quête d’un deuxième titre sur le circuit ATP. Une victoire qui va permettre à Félix Auger-Aliassime de déloger Taylor Fritz de la neuvième place mondiale dès ce lundi quand Sebastian Korda va se rapprocher du Top 30.