ATP - Antalya : Une demi pour Goffin

Une demie pour David Goffin pour débuter l'année ! Le Belge a rallié le dernier carré du tournoi d'Antalya, faisant ainsi honneur à son statut de tête de série n°2. Il s'est imposé sans trembler sur le score de 6-3, 6-2 en 1h03 contre l'Italien Stefano Travaglia, 75eme mondial. Goffin n'a été breaké qu'une seule fois lors de ce match (sur la seule opportunité de l'Italien), alors qu'il menait déjà 4-1 dans le premier set. Mais il a repris le service adverse dans la foulée pour remporter confortablement cette première manche. Dans la deuxième, un break à 1-1 et 4-2 lui ont permis de l'emporter. Le voilà donc en demi-finale, contre Alex De Minaur ou Nikoloz Basilashvili, et assuré de gagner au moins deux places au prochain classement ATP pour se retrouver 14eme.



ANTALYA (TURQUIE, ATP 250, dur extérieur, 294 706€)

Tenant du titre (sur gazon en 2019) : Lorenzo Sonego (ITA)



Quarts de finale

Berrettini (ITA, n°1) - Bublik (KAZ, n°8)

Chardy (FRA) - Struff (ALL, n°5)

Basilashvili (GEO, n°6) - De Minaur (AUS, n°4)

Goffin (BEL, n°2) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-2



Huitièmes de finale

Berrettini (ITA, n°1) bat Kuzmanov (BUL, Q) : 6-2, 6-3

Bublik (KAZ, n°8) bat Lamasine (FRA) - 6-2, 6-4

Chardy (FRA) bat Fognini (ITA, n°3) : 7-6 (4), 6-7 (1), 7-6 (5)

Struff (ALL, n°5) bat Grenier (FRA) : forfait



Basilashvili (GEO, n°6) bat Celikbilek (TUR, WC) : 7-6 (1), 6-4

De Minaur (AUS, n°4) bat Andreev (BUL, Q) : 6-4, 6-1

Travaglia (ITA) bat Ruusuvuori (FIN) : 7-6 (5), 6-3

Goffin (BEL, n°2) bat Kuhn (ESP) : 6-0, 6-2



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Kirkin (TUR, WC) : 6-0, 6-4

Kuzmanov (BUL, Q) bat Djere (SER) : 6-1, 3-2, abandon

Lamasine (FRA) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (6), 6-2

Bublik (KAZ, n°8) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-3



Fognini (ITA, n°3) bat Vrbensky (RTC, Q) : 6-4, 7-6 (4)

Chardy (FRA) bat Albot (MOL) : 6-3, 6-4

Grenier (FRA) bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-4

Struff (ALL, n°5) bat Kotov (RUS, Q) : 6-4, 6-3



Basilashvili (GEO, n°6) bat Arnaboldi (ITA) : 4-6, 7-5, 6-1

Celikbilek (TUR, WC) bat Zuk (POL) : 7-6 (7), 7-5

Andreev (BUL, Q) bat Ilhan (TUR, WC) : 6-4, 6-3

De Minaur (AUS, n°4) bat Jaziri (TUN) : 6-2, 6-1



Travaglia (ITA) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 1-6, 6-4, 6-0

Ruusuvuori (FIN) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (4)

Kuhn (ESP) bat Bachinger (ALL, Q) : 3-6, 6-3, 4-1, abandon

Goffin (BEL, n°2) bat Herbert (FRA) : 3-6, 7-5, 6-0