ATP - Antalya : Les immenses regrets de Herbert

Cela fait désormais 6-0 dans les confrontations entre David Goffin et Pierre-Hugues Herbert ! Les deux amis s'affrontaient ce jeudi pour la première fois de leur carrière, à Antalya en Turquie en ouverture de la saison 2021 et une fois de plus, le Belge s'est imposé. Pourtant, l'actuel 83eme joueur mondial n'a jamais été aussi près de battre le 16eme. Il s'est en effet procuré cinq balles de match sur son service, avant de finalement s'incliner 3-6, 7-5, 6-0 en 2h03. Breaké dans le début du match, Herbert a réussi à faire son retard et même enchaîner trois jeux d'affilée pour empocher le premier set. Il a ensuite breaké d'entrée de deuxième manche, mais Goffin est revenu à 1-1. Puis l'Alsacien a encore breaké à 4-4 et a donc servi pour le match. Il a ensuite mené 40-15 puis a eu plusieurs fois l'avantage, mais a finalement gâché cinq balles de match pour voir le Belge égaliser à 5-5. Une catastrophe pour Herbert, qui a ensuite perdu huit jeux de suite, et donc le match ! Il ne rejouera pas en simple avant début février, du côté de Melbourne. Mais il va d'ici là tenter de poursuivre sa route en double du côté d'Antalya, où il fait équipe avec... David Goffin.



ANTALYA (TURQUIE, ATP 250, dur extérieur, 294 706€)

Tenant du titre (sur gazon en 2019) : Lorenzo Sonego (ITA)



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) - Kirkin (TUR, WC)

Djere (SER) - Kuzmanov (BUL, Q)

Lamasine (FRA) - Gerasinov (BIE)

Bublik (KAZ, n°8) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-3



Fognini (ITA, n°3) - Vrbensky (RTC, Q)

Chardy (FRA) - Albot (MOL)

Molcan (SLQ, Q) - Grenier (FRA)

Kotov (RUS, Q) - Struff (ALL, n°5)



Basilashvili (GEO, n°6) bat Arnaboldi (ITA) : 4-6, 7-5, 6-1

Celikbilek (TUR, WC) bat Zuk (POL) : 7-6 (7), 7-5

Andreev (BUL, Q) - Ilhan (TUR, WC)

Jaziri (TUN) - De Minaur (AUS, n°4)



Travaglia (ITA) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 1-6, 6-4, 6-0

Ruusuvuori (FIN) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (4)

Bachinger (ALL, Q) - Kuhn (ESP)

Goffin (BEL, n°2) bat Herbert (FRA) : 3-6, 7-5, 6-0