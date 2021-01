ATP - Antalya : Lamasine battu, Grenier forfait

Trois Français devaient être présents sur les courts d'Antalya en huitièmes de finale ce dimanche, mais seulement deux se sont finalement présentés. Hugo Grenier (250eme), qui avait remporté le tout premier match de sa carrière dans le tableau principal du circuit ATP vendredi, à 24 ans, a déclaré forfait pour son huitième de finale contre Jan-Lennard Struff, pour une raison encore inconnue. L'autre mauvaise nouvelle du jour côté tricolore est la défaite (logique) de Tristan Lamasine (271eme) contre Alexander Bublik (49eme), tête de série n°8. Le Kazakh s'est imposé 6-2, 6-4 en 1h37 face au joueur de 27 ans. Bublik, irrégulier au service (6 aces, 7 doubles-fautes), a breaké trois fois Lamasine dans le premier set et une fois dans le deuxième.



ANTALYA (TURQUIE, ATP 250, dur extérieur, 294 706€)

Tenant du titre (sur gazon en 2019) : Lorenzo Sonego (ITA)



Huitièmes de finale

Berrettini (ITA, n°1) - Kuzmanov (BUL, Q)

Bublik (KAZ, n°8) bat Lamasine (FRA) - 6-2, 6-4

Fognini (ITA, n°3) - Chardy (FRA)

Struff (ALL, n°5) bat Grenier (FRA) : forfait



Basilashvili (GEO, n°6) bat Celikbilek (TUR, WC) : 7-6 (1), 6-4

De Minaur (AUS, n°4) bat Andreev (BUL, Q) : 6-4, 6-1

Travaglia (ITA) bat Ruusuvuori (FIN) : 7-6 (5), 6-3

Goffin (BEL, n°2) bat Kuhn (ESP) : 6-0, 6-2



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) bat Kirkin (TUR, WC) : 6-0, 6-4

Kuzmanov (BUL, Q) bat Djere (SER) : 6-1, 3-2, abandon

Lamasine (FRA) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (6), 6-2

Bublik (KAZ, n°8) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-3



Fognini (ITA, n°3) bat Vrbensky (RTC, Q) : 6-4, 7-6 (4)

Chardy (FRA) bat Albot (MOL) : 6-3, 6-4

Grenier (FRA) bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-4

Struff (ALL, n°5) bat Kotov (RUS, Q) : 6-4, 6-3



Basilashvili (GEO, n°6) bat Arnaboldi (ITA) : 4-6, 7-5, 6-1

Celikbilek (TUR, WC) bat Zuk (POL) : 7-6 (7), 7-5

Andreev (BUL, Q) bat Ilhan (TUR, WC) : 6-4, 6-3

De Minaur (AUS, n°4) bat Jaziri (TUN) : 6-2, 6-1



Travaglia (ITA) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 1-6, 6-4, 6-0

Ruusuvuori (FIN) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (4)

Kuhn (ESP) bat Bachinger (ALL, Q) : 3-6, 6-3, 4-1, abandon

Goffin (BEL, n°2) bat Herbert (FRA) : 3-6, 7-5, 6-0