ATP - Antalya : Goffin et De Minaur en quarts sans trembler

Dominant performance from @David__Goffin 💪

The 🇧🇪 beats Nicola Kuhn 6-0, 6-2 in 56 minutes. pic.twitter.com/LgkXTzYlfN



— ATP Tour (@atptour) January 9, 2021

Les favoris ont assuré

Deux jours après s’être offert Pierre-Hugues Herbert au premier tour du tournoi ATP d’Antalya, David Goffin a confirmé face à un adversaire plus modeste, l’Espagnol Nicola Kuhn (253eme mondial). Le Belge s’est montré sans pitié contre son adversaire du jour, expédié en 57 minutes sur un score très net (6-0, 6-2).Pire encore, Kuhn a été breaké cinq fois de suite avant de réagir en toute fin de match. Goffin n’a pas traîné et rejoint ainsi les quarts de finale où il affrontera l’Italien Stefano Travaglia, tombeur plus difficilement d’Emil Ruusuvori.Plus tôt dans la journée,. Le Bulgare issu des qualifications a pourtant réussi à breaker l’Australien d’entrée. Il n’en fallait pas plus pour que la machine De Minaur se mette en marche. Le 23eme joueur mondial a débreaké dans la foulée et remporté le premier set malgré une défaillance au service. La seconde manche a quant à elle constitué une formalité pour De Minaur. Ce dernier l’emporte très facilement à l'arrivée lui aussi (6-3, 6-1). Il devra se défaire de Nikoloz Basilashvili pour se qualifier pour sa première demi-finale de l’année.Berrettini (ITA, n°1) - Kuzmanov (BUL, Q)Lamasine (FRA) - Bublik (KAZ, n°8)Fognini (ITA, n°3) - Chardy (FRA)Grenier (FRA) - Struff (ALL, n°5)bat Celikbilek (TUR, WC) : 7-6 (1), 6-4bat Andreev (BUL, Q) : 6-4, 6-1bat Ruusuvuori (FIN) : 7-6 (5), 6-3bat Kuhn (ESP) : 6-0, 6-2bat Kirkin (TUR, WC) : 6-0, 6-4bat Djere (SER) : 6-1, 3-2, abandonbat Gerasimov (BIE) : 7-6 (6), 6-2bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-3bat Vrbensky (RTC, Q) : 6-4, 7-6 (4)bat Albot (MOL) : 6-3, 6-4bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-4bat Kotov (RUS, Q) : 6-4, 6-3bat Arnaboldi (ITA) : 4-6, 7-5, 6-1bat Zuk (POL) : 7-6 (7), 7-5bat Ilhan (TUR, WC) : 6-4, 6-3bat Jaziri (TUN) : 6-2, 6-1bat Kecmanovic (SER, n°7) : 1-6, 6-4, 6-0bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (4)bat Bachinger (ALL, Q) : 3-6, 6-3, 4-1, abandonbat Herbert (FRA) : 3-6, 7-5, 6-0