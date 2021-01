ATP – Antalya : Débuts retardés pour Paire

Antalya update:

OUT: Paire

IN: Masur

Next: Jaziri

— Entry List Updates (@EntryLists) January 2, 2021

Chardy, Herbert... et Grenier !

Ce mardi marquera le coup d’envoi de la saison ATP 2021, du côté de Delray Beach en Floride et d’Antalya en Turquie, à l’occasion de tournois sur dur qui se déroulent habituellement à d’autres moments de la saison (Antalya se joue d’ailleurs sur gazon) et qui ont été choisis pour débuter la saison en douceur avant que tous les joueurs ne mettent le cap sur l’Australie, afin d’y respecter une quarantaine de deux semaines avant de passer un mois de compétition à Melbourne.Il ne s'agit pas du coronavirus, puisqu'il l'a déjà contracté, pendant l'US Open, ce qui l'avait contraint de rester de longues journées dans sa chambre d'hôtel.Paire devait être le cinquième meilleur joueur du tableau, après Matteo Berrettini (10eme), David Goffin (15eme), Fabio Fognini (17eme) et Alex de Minaur (23eme). Il sera remplacé par l’Allemand Daniel Masur (245eme). Il faudra donc attendre le début de saison australien pour connaitre le nouvel équipementier de Benoit Paire, lui qui a annoncé dans la semaine que sa collaboration avec Lacoste était terminée.Si bien qu’en plus de Jérémy Chardy et Pierre-Hugues Herbert, prévus depuis plusieurs semaines, un autre Français fait directement son entrée dans le tableau : Hugo Grenier. Le joueur de la Loire, âgé de 24 ans et 255eme mondial, n’a jamais joué dans le tableau principal d’un tournoi ATP.