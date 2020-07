ATP : Andy Murray se prépare pour l'US Open

Les doutes autour de la tenue de l'US Open placent de nombreux joueurs dans l'incertitude. Le plateau du Grand Chelem new yorkais ne sera peut-être pas aussi relevé que d'habitude. Entre la propagation du Covid-19 et les quatorzaines mises en place pour les voyageurs, certains joueurs pourraient ne pas être du voyage. Andy Murray, lui, y serra. Dans un entretien accordé au Guardian, le Britannique a évoqué sa préparation pour la quinzaine américaine. Il fait tout pour être dans la meilleure forme possible. Un vrai symbole après toutes ses années de galères. « Il y a trois ou quatre semaines, j'étais assez sceptique. Mais ma perception des choses a changé et maintenant je m'entraîne vraiment pour être prêt pour l'US Open. Mentalement, il y a un moment où vous devez être prêt et aujourd'hui je suis focalisé là-dessus, même si j'ai toujours quelques appréhensions. »

Andy Murray va peut-être s'inscrire au tournoi de Cincinnati

Le joueur de 33 ans a aussi évoqué les problèmes liés aux voyages et à la préparation tronquée d'un tel rendez-vous. Avec l'annulation du tournoi de Washington et l'impossibilité de jouer ailleurs que dans son Ecosse natale avant la traversée de l'Atlantique, le 129eme mondial pourrait choisir de jouer à Flushing Meadows une semaine avant le début de l'US Open, lors du tournoi de Cincinnati qui a été délocalisé. Dans tous les cas, l'ancien numéro 1 mondial pense que le tennis professionnel doit reprendre son cours tant que les joueurs sont en sécurité. « Il y a l'espoir que l'US Open se déroule normalement et ça serait bien. Si ce n'est pas le cas, j'accepterai cette décision. Je ne dis pas qu'il faut jouer à tout prix mais tant que c'est possible de le faire en assurant la sécurité des joueurs alors on a besoin de reprendre la compétition dans un cadre sain. » Andy Murray sera peut-être prêt pour l'US Open mais il n'aura peut-être pas plus de certitudes que ses adversaires.