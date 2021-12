ATP : Alcaraz vise le Top 15 voire le Masters en 2022

Alcaraz : "Je n'ai eu que deux ou trois jours de vacances"

A seulement 18 ans, Carlos Alcaraz est n°32 au classement ATP. Considéré comme le « nouveau Rafael Nadal », le natif de Murcie a été récompensé dimanche par le prix As de la révélation de l’année, décerné par le quotidien sportif madrilène. Lors de cette cérémonie où Karim Benzema et Luis Suarez se sont vus décernés des trophées également, le jeune tennisman s’est confié sur sa belle année 2021 auprès du site de l’ATP : « Cette année a été celle de la percée. J'espère que c'est le début de quelque chose de grand. Je vais garder ce prix bien haut dans ma chambre à la maison.», a expliqué celui qui a remporté son premier tournoi sur la terre battue croate d’Umag et le Masters NextGen de Milan, a disputé un quart de finale à l’US Open, et les demi-finales à Vienne, Winston-Salem et Marbella, alors qu’il avait débuté la saison 146eme mondial.Privé de Coupe Davis à la dernière minute pour cause de test positif au covid, Carlos Alcaraz, coaché par un certain Juan Carlos Ferrero, n’a pas pris beaucoup de vacances et s’est fixé de très gros objectifs pour 2022. « Je ne ressens pas la pression. Je suis clair sur ma direction. Je n'ai eu que deux ou trois jours de vacances, et une semaine sans toucher la raquette.», confie-t-il. Carlos Alcaraz ne compte que 813 points de retard sur cette 15eme place, aujourd’hui occupée par Dominic Thiem et peut donc tout à fait transformer le rêve en réalité. Il n’est à ce jour inscrit dans aucun tournoi de préparation avant l’Open d’Australie.