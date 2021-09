ATP : Alcaraz au repos quelques semaines

Il fait partie des nombreuses révélations de cet US Open 2021, mais on ne le reverra pas avant plusieurs semaines. Carlos Alcaraz (18 ans, 55eme) est contraint de faire une pause, comme il l'a confié vendredi sur son compte Instagram, au lendemain de son abandon en quarts de finale contre Felix Auger-Aliassime alors qu'il était mené 6-3, 3-1. "Aujourd'hui, j'ai rendu visite à mon médecin, le Docteur Lopez Martinez, pour l'évaluation et le diagnostic de ma blessure à l'US Open. Une déchirure fibrillaire se confirme au niveau du vaste médial (muscle de la cuisse, ndlr) et du quadriceps latéral et un allongement au niveau de l'adducteur, je dois donc me reposer quelques semaines et récupérer afin d'atteindre Indian Wells avec le meilleur niveau. Merci beaucoup pour le soutien !" Le jeune Espagnol, qui va grimper de 17 places au classement ATP grâce à sa belle performance new yorkaise pour atteindre la 38eme place mondiale, va manquer les tournois de la semaine du 20 et du 27 septembre (aucun tournoi ATP n'est prévu la semaine prochaine) et espère donc être présent à partir du 4 octobre à Indian Wells, le tournoi californien ayant été décalé de mars à octobre en raison de la pandémie de coronavirus.

Un tournoi Challenger et un tournoi ATP au palmarès en 2021

Ce sera l'occasion pour lui de reprendre le fil de sa saison 2021 qui a été celle de l'éclosion au plus haut niveau, une saison où il a remporté 22 matchs, pour 14 défaites. Après une victoire sur David Goffin, alors 14eme mondial, en ouverture de saison au Great Ocean Race Open de Melbourne, où il était alors 146eme à l'ATP, Carlos Alcaraz avait attendu le mois d'avril pour briller de nouveau, avec une demi-finale sur la terre de Marbella (avec une victoire sur Casper Ruud, 26eme mondial, à la clé). Puis il avait défié Rafael Nadal, celui à qui les observateurs le comparent, le jour de ses 18 ans, mais s'était incliné 6-1, 6-2. Vainqueur du tournoi Challenger d'Oeiras en mai, il avait franchi les qualifications à Roland-Garros avant de perdre au troisième tour contre Jan-Lennard Struff. Puis il a remporté son premier tournoi ATP au coeur de l'été, sur la terre battue d'Umag en battant en finale Richard Gasquet, avant d'enchaîner un très bel été américain avec une demie à Winston-Salem et un quart à l'US Open. Une série de performances qui ne fait que débuter...