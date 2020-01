ATP - Adelaïde : Rublev enchaîne

ADELAIDE (Australie, ATP 250, dur extérieur, 491 326€)

Mais qui arrêtera Andrey Rublev (22 ans) ? Pour le moment, personne. En 2020, le jeune Russe qui monte n'a toujours pas perdu le moindre match. Vendredi, le numéro 18 au classement ATP a obtenu une septième victoire depuis le début de la saison (pour aucune défaite, donc). Certes, Rublev a souffert au plus haut point (7-6, 6-7, 6-4) pour se débarrasser de Félix Auger-Aliassime, pas beaucoup plus jeune que son adversaire du jour et presque aussi bien classé (22eme, contre 18 pour le Russe). Mais, à l'arrivée, c'est encore le vainqueur de Doha du week-end dernier (aux dépens du Français Corentin Moutet) qui est sorti vainqueur et poursuit une impressionnante série, qui appelle peut-être une autre victoire, en finale face à Lloyd Harris pour un doublé. Dans l'autre demi-finale, opposant deux qualifiés, le Sud-Africain a en effet pris le dessus, là aussi en trois sets, sur l'Américain Tommy Paul (6-4, 6-7, 6-3). Harris disputera samedi sa première finale sur le circuit.L.Harris (AFS, Q) - Rublev (RUS, n°3)bat Paul (USA, Q) : 6-4, 6-7 (3), 6-3bat Auger-Aliassime (CAN, n°2) : 7-6 (5), 6-7 (7), 6-4bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 6-4bat Carreno Busta (ESP, n°4) : 6-3, 6-3bat Evans (GBR) : 6-4, 3-6, 6-3bat Bolt (AUS, WC) : 6-3, 6-0bat Munar (ESP, LL) : 7-6 (3), 6-3bat Cuevas (URU) : 6-1, 6-2batbat Djere (SER) : 7-6 (5), 6-3bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-2bat Querrey (USA) : 6-3, 6-3bat Struff (ALL, n°7) : 6-3, 6-4bat Duckworth (AUS, WC) : 6-3, 7-6 (0)- Byebat Thompson (AUS) : 6-4, 6-7 (5), 6-3bat Bedene (SLO) : 6-4, 6-4bat Opelka (USA, n°8) : 5-7, 7-6 (9), 7-6 (2)- Byebat Popyrin (AUS, WC) : 7-6 (3), 3-6, 6-4bat Garin (CHI, n°6) : 7-6 (5), 3-6, 6-4bat Fritz (USA, n°5) : 6-4, 7-6 (4)bat Londero (ARG) : 6-2, 6-4bat- Byebat Caruso (ITA, LL) : 6-4, 6-2bat: 6-4, 2-6, 6-0bat Delbonis (ARG, Q) : 6-4, 6-4- Bye