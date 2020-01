Robert a lâché le troisième set

ADELAIDE (Australie, ATP 250, dur extérieur, 491 326€)

2eme tour

Chardy (FRA)

1er tour

Chardy (FRA) bat Simon (FRA) : 6-3, 7-5

Barrère (FRA, Q) : 6-7 (4), 6-2, 7-6 (5)

Robert (FRA, LL)

Il n'aura pas eu le temps de vraiment y croire. Après le forfait de Pierre-Hugues Herbert, c'est son compatriote Stéphane Robert qui a fait directement son entrée dans le tableau principal du tournoi ATP 250 d'Adélaïde en Australie, sur dur extérieur, en sa qualité de lucky loser., contre l'Australien Alex Bolt, 157eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en trois manches (6-4, 2-6, 6-0) et 1h31 de jeu. Dans la première manche, Robert a été mis en difficulté dès son premier jeu de service, obligé alors de sauver cinq balles de break.Dès lors, les deux hommes ont ensuite fait jeu égal, mais le 661eme joueur mondial a fini par craquer, pour offrir le premier set à son adversaire (6-4). Le deuxième set fut plus étriqué et Bolt, qui n'a alors remporté qu'une seule de ses quatre mises en jeu, l'a laissé filer, en raison notamment d'une seule petite balle de break convertie sur les huit qu'il a obtenues (6-2). Ce n'était donc que partie remise.Pour son premier match dans un tableau principal d'un tournoi ATP depuis octobre 2018, le Français de 39 ans n'aura donc pas fait long feu. Le deuxième tour se jouera sans lui.