ATP - Adelaïde : Chardy prend la porte

ADELAIDE (Australie, ATP 250, dur extérieur, 491 326€)

2eme tour

Chardy (FRA) : 6-3, 6-2

1er tour

Chardy (FRA) bat Simon (FRA) : 6-3, 7-5

Barrère (FRA, Q) : 6-7 (4), 6-2, 7-6 (5)

Robert (FRA, LL)

Il n'y a plus de Français en course à Adelaïde.Jamais dans le coup, tout de suite breaké, le Palois n'a pas existé face à l'Espagnol et tête de série numéro 4 du tournoi. Au même titre que le Russe Andrey Rublev (n°3) quelques heures plus tôt face à l'Américain Sam Querrey (6-3, 6-3), Carreno Busta a déroulé face au tombeur de Gilles Simon au premier tour. Mené un set à zéro, Chardy s'est de surcroît compliqué la tâche d'entrée dans la deuxième manche en cédant de nouveau tout de suite son service. Une mésaventure qu'il a encore connue plus tard en fin de set. Le vainqueur de la première édition de la nouvelle formule de la Coupe Davis, en novembre dernier à Madrid avec la Roja de Rafael Nadal, affrontera en quarts de finale le Sud-Africain Lloyd Harris. Ce dernier s'est imposé en deux sets lui aussi (7-6, 6-3) face au Serbe Laslo Djere.bat Munar (ESP, LL) : 7-6 (3), 6-3bat Cuevas (URU) : 6-1, 6-2batbat Djere (SER) : 7-6 (5), 6-3bat Bublik (KAZ) : 7-5, 6-2bat Querrey (USA) : 6-3, 6-3Struff (ALL, n°7) - Bolt (AUS, WC)Duckworth (AUS, WC) - Auger-Aliassime (CAN, n°2)- Byebat Thompson (AUS) : 6-4, 6-7 (5), 6-3bat Bedene (SLO) : 6-4, 6-4bat Opelka (USA, n°8) : 5-7, 7-6 (9), 7-6 (2)- Byebat Popyrin (AUS, WC) : 7-6 (3), 3-6, 6-4bat Garin (CHI, n°6) : 7-6 (5), 3-6, 6-4bat Fritz (USA, n°5) : 6-4, 7-6 (4)bat Londero (ARG) : 6-2, 6-4bat- Byebat Caruso (ITA, LL) : 6-4, 6-2bat: 6-4, 2-6, 6-0bat Delbonis (ARG, Q) : 6-4, 6-4- Bye