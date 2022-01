ATP - Adélaïde 2 : Rinderknech en quarts, Bonzi craque

Premier quart de finale de la saison pour Arthur Rinderknech ! L'an passé, le Français en avait joué sept sur le circuit ATP, le premier à Marseille en mars, et en 2022, c'est à Adelaïde, dès son deuxième tournoi de la saison, qu'il y parvient. Le n°58 mondial a disposé du Sud-Coréen Soonwoo Kwon, classé cinq rangs devant lui, sur le score de 5-7, 6-3, 6-2 en 1h59. Le Français s'est montré excellent au service, avec 18 aces au compteur et 69% de premières balles, pour aucune double-faute. Il ne s'est fait breaker qu'à une seule reprise, à 5-5 dans la première manche alors qu'il avait manqué trois balles de set sur le jeu précédent. Mais il s'est bien rattrapé ensuite, avec un break à 3-2 pour prendre le deuxième set, et à 0-0 et 3-1 dans le troisième pour remporter le match, ce qui pourrait lui permettre de décrocher le meilleur classement de sa carrière lundi prochain. Rinderknech affrontera au tour suivant le n°30 mondial Karen Khachanov, finaliste du tournoi d'Adelaïde 1 dimanche dernier, qui s'est défait de l'Italien Gianluca Mager sur le score de 7-5, 6-3 en 1h09 en servant 13 aces sans avoir la moindre balle de break à défendre.

Bonzi pourra avoir des regrets

ADELAIDE 2 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 378 939€)

Le tournoi s'arrête là en revanche pour Benjamin Bonzi, 65eme mondial, tombé face à Tommy Paul (41eme). L'Américain s'est imposé 6-4, 7-6 en 1h35 et le Français pourra nourrir des regrets. En effet, alors qu'il avait perdu le premier set en se faisant breaker à 1-1, il a mené 5-1 dans le deuxième !. Il sera opposé à Marin Cilic, tête de série n°4 et vainqueur de l'Espagnol Jaume Munar 7-6, 6-2 en 1h39 en servant 10 aces et en sauvant les trois balles de break que s'est procuré le 72eme mondial. Enfin, dans le bas du tableau, une grosse surprise à signaler, avec la victoire du 145eme mondial invité par les organisateurs Thanasi Kokkinakis, qui a éliminé le 24eme mondial John Isner en trois tie-breaks (5-7, 7-5, 7-4) et 2h44 de jeu, dans un match sans break où l'Australien a servi 15 aces et l'Américain 23.- Monteiro (BRE, LL)- Fucsovics (HUN, n°8)bat Mager (ITA) : 7-5, 6-3bat Kwon (CdS) : 5-7, 6-3, 6-2bat: 6-4, 7-6 (6)bat Munar (ESP) : 7-6 (6), 6-2bat Johnson (USA, Q) : 6-4, 7-5bat Isner (USA, n°2) : 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (4)- Byebat Nishioka (JAP, Q) : 1-6, 6-3, 6-4bat Struff (ALL) : 6-2, 6-4bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-3, 7-6 (4)- Byebat Gerasimov (BIE, Q) : 4-6, 7-5, 6-4bat McDonald (USA) : 6-3, 6-7 (5), 6-3bat Harris (AFS, n°5) : 5-7, 7-5, 6-4bat Tiafoe (USA, n°7) : 6-2, 6-3bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 6-3bat Millman (AUS) : 6-2, 6-2- Byebat Bublik (KAZ, n°6) : 7-6 (5), 6-2bat Bolt (AUS, WC) : 6-4, 6-4bat: 6-4, 6-0- Bye