Alors que Gaël Monfils est exempté de premier tour en tant que tête de série n°1 et que Corentin Moutet est entré dans le tableau en sortant des qualifications, Arthur Rinderknech est le troisième Français présent dans le tableau du tournoi d'Adelaïde 2. Après une ATP Cup conclue par une victoire et deux défaites, le Français, 58eme mondial, s'est imposé contre l'Américain Mackenzie McDonald, 55eme : 6-3, 6-7, 6-3. Il a notamment performé au service, en signant 22 aces, aucune double-faute et en sauvant les quatre balles de break que s'est procuré son adversaire. Rinderknech a remporté le premier set en breakant à 1-0, puis a perdu le deuxième 7-5 au tie-break, avant de rebondir dans le troisième avec un break à 4-3 suivi d'un jeu blanc. Solide, le n°4 français dans la hiérarchie défiera le Sud-Africain Harris ou le Sud-Coréen Kwon au tour suivant.

Bublik et Tiafoe au tapis

A peine une journée passée au tournoi d'Adelaïde 2, et déjà deux têtes de série éliminés. Alexander Bublik et Frances Tiafoe, respectivement n°6 et 7, ont pris la porte dès le premier tour et vont déjà pouvoir prendre le chemin de Melbourne pour y disputer l'Open d'Australie la semaine prochaine. Le Kazakh, 36eme mondial, a été surpris par l'invité australien Aleksandar Vukic, qui s'est imposé 7-6, 6-2 en 1h20. Malgré ses 13 aces, Bublik a été breaké à deux reprises, à 0-0 et 3-1 dans le deuxième set, alors qu'il ne s'est pas procuré la moindre balle de break sur le service adverse. Il a perdu la première manche après un tie-break à rebondissements où il a été mené 6-0 puis est revenu à 5-6, avant de s'incliner. Frances Tiafoe, de son côté, a subi la loi de son compatriote américain Tommy Paul, dans un match entre le 38eme et le 43eme mondial. Le natif du New Jersey l'a emporté 6-2, 6-3 en 1h08 contre le natif du Maryland. Il a breaké à 3-2 et 5-2 dans le premier set et à 3-2 dans le deuxième pour l'emporter, et n'a pas eu de balle de balle à défendre.



ADELAIDE 2 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 378 939€)

Tenant du titre (en 2022, Adelaide 1) : Gaël Monfils (FRA)



1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

Monteiro (BRE, LL) - Nishioka (JAP, Q)

Moutet (FRA, Q) - Struff (ALL)

Van de Zandschulp (PBS) - Fucsovics (HUN, n°8)



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Mager (ITA) - Gerasimov (BIE, Q)

Rinderknech (FRA) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Kwon (CdS) - Harris (AFS, n°5)



Paul (USA) bat Tiafoe (USA, n°7) : 6-2, 6-3

Musetti (ITA) - Bonzi (FRA)

Munar (ESP) bat Millman (AUS) : 6-2, 6-2

Cilic (CRO, n°4) - Bye



Vukic (AUS, WC) bat Bublik (KAZ, n°6) : 7-6 (5), 6-2

Bolt (AUS, WC) - Johnson (USA, Q)

Kokkinakis (AUS, WC) - Paire (FRA)

Isner (USA, n°2) - Bye