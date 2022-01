ATP - Adelaïde 2 : Rinderknech corrige Moutet et se qualifie pour sa première finale

Arthur Rinderknech (26 ans) doit se demander pourquoi il n'avait pas visité l'Australie plus tôt. Le Varois, qui n'avait encore jamais mis les pieds sur le sol australien avant ce début d'année, y vit peut-être ses plus belles heures depuis son arrivée chez les professionnels. Le voilà d'ailleurs en finale d'un tournoi ATP pour la première fois de sa carrière, lui qui s'était uniquement contenté de briller sur le circuit Challenger (deux titres) jusqu'à maintenant. Le 58eme mondial assuré de faire partie lundi des cinquante premiers mondiaux, là aussi pour la première fois de sa vie, n'a laissé aucune chance à son jeune compatriote Corentin Moutet, balayé vendredi (6-1, 6-3) par Rinderknech dans la première demi-finale du tournoi d'Adelaïde 2. Très solide au service - l'un des principaux atouts de ce joueur très offensif - le petit nouveau de l'équipe de France a asphyxié Moutet du début à la fin, avec à la clé à l'arrivée ce billet pour une première finale. Rinderknech, dont la forme ainsi que l'aisance sur les courts d'Adelaïde promettent beaucoup à trois jours du début de l'Open d'Australie, sera opposé en finale à Marin Cilic ou Thanasi Kokkinakis.



ADELAIDE 2 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 378 939€)

Tenant du titre (en 2022, Adelaide 1) : Gaël Monfils (FRA)



Finale

Rinderknech (FRA) - Cilic (CRO, n°4) ou Kokkinakis (AUS, WC)



Demi-finales

Rinderknech (FRA) bat Moutet (FRA, Q) : 6-1, 6-3

Cilic (CRO, n°4) - Kokkinakis (AUS, WC)



Quarts de finale

Moutet (FRA, Q) bat Monteiro (BRE, LL) : 6-4, 6-4

Rinderknech (FRA) bat Khachanov (RUS, n°3) : 7-6 (7), 7-5

Cilic (CRO, n°4) bat Paul (USA) : 6-4, 2-6, 6-3

Kokkinakis (AUS, WC) bat Vukic (AUS, WC) : 6-7 (5), 6-3, 6-2



2eme tour

Monteiro (BRE, LL) bat Monfils (FRA, n°1) : 6-7(2); 6-3, 1-0 abandon

Moutet (FRA, Q) bat Fucsovics (HUN, n°8) : 6-2, 6-2

Khachanov (RUS, n°3) bat Mager (ITA) : 7-5, 6-3

Rinderknech (FRA) bat Kwon (CdS) : 5-7, 6-3, 6-2



Paul (USA) bat Bonzi (FRA) : 6-4, 7-6 (6)

Cilic (CRO, n°4) bat Munar (ESP) : 7-6 (6), 6-2

Vukic (AUS, WC) bat Johnson (USA, Q) : 6-4, 7-5

Kokkinakis (AUS, WC) bat Isner (USA, n°2) : 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (4)



1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

Monteiro (BRE, LL) bat Nishioka (JAP, Q) : 1-6, 6-3, 6-4

Moutet (FRA, Q) bat Struff (ALL) : 6-2, 6-4

Fucsovics (HUN, n°8) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-3, 7-6 (4)



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Mager (ITA) bat Gerasimov (BIE, Q) : 4-6, 7-5, 6-4

Rinderknech (FRA) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Kwon (CdS) bat Harris (AFS, n°5) : 5-7, 7-5, 6-4



Paul (USA) bat Tiafoe (USA, n°7) : 6-2, 6-3

Bonzi (FRA) bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 6-3

Munar (ESP) bat Millman (AUS) : 6-2, 6-2

Cilic (CRO, n°4) - Bye



Vukic (AUS, WC) bat Bublik (KAZ, n°6) : 7-6 (5), 6-2

Johnson (USA, Q) bat Bolt (AUS, WC) : 6-4, 6-4

Kokkinakis (AUS, WC) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-0

Isner (USA, n°2) - Bye