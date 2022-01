ATP - Adélaïde 2 : Première pour Kokkinakis, Rinderknech attendra

Rinderknech n'a eu aucune balle de break



Hard work PAYS OFF 🏆@TKokkinakis claims his maiden @atptour title in front of a home crowd at #AdelaideTennis 🙌

Congratulations, champion!! pic.twitter.com/4M8tJSfYfh



— TennisAustralia (@TennisAustralia) January 15, 2022

ADELAIDE 2 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 378 939€)

Finale

Rinderknech (FRA)

Demi-finales



Rinderknech (FRA)

Moutet (FRA, Q)





Quarts de finale



Moutet (FRA, Q)





Rinderknech (FRA)





2eme tour



Monfils (FRA, n°1)

Moutet (FRA, Q)

Rinderknech (FRA)

Bonzi (FRA)

1er tour

Monfils (FRA, n°1)

Moutet (FRA, Q)

Rinderknech (FRA)

Bonzi (FRA)

Paire (FRA)

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, et Thanasi Kokkinakis en est la preuve ! Incroyablement malchanceux depuis le début de sa carrière, le talentueux australien de 25 ans a remporté son tout premier titre ce samedi, dans sa ville natale, Adélaïde, au détriment du Français Arthur Rinderknech (26 ans), qui espérait lui aussi soulever son premier trophée., avec une demi-finale à Adélaïde 1 (battu par le futur vainqueur Gaël Monfils) et donc la victoire à Adélaïde 2, sur le score de 6-7, 7-6, 6-3 en 2h39. Dans ce match entre deux grands serveurs (15 aces pour Rinderknech, 18 pour Kokkinakis), la partie a basculé sur peu de choses, en l’occurrence un petit coup de mou du Français (58eme) au début du troisième set.Dans la première manche, où il n’y a pas eu la moindre balle de break ni aucun mini-break jusqu’à 6-6 dans le jeu décisif, le Français a fini par avoir le dernier mot grâce à une faute directe de son adversaire (8-6). Dans le deuxième, les deux joueurs ne se sont pas procuré la moindre balle de break non plus, mais le tie-break a été plus décousu que le premier. Rinderknech a mené 2-0 puis a perdu quatre points de suite, est revenu à 3-5 mais s’est finalement incliné 7-5.Il tient enfin son premier trophée ! Arthur Rinderknech, quant à lui devra encore patienter, mais il se consolera lundi avec le meilleur classement de sa carrière (48eme). Les deux hommes vont désormais se tourner vers l’Open d’Australie, avec un nouveau match contre un Australien, Alexey Popyrin, pour le Français, et un possible deuxième tour contre Rafael Nadal pour Kokkinakis.bat: 6-7 (6), 7-6 (5), 6-3bat: 6-1, 6-3bat Cilic (CRO, n°4) : 6-2, 3-6, 7-6 (10)bat Monteiro (BRE, LL) : 6-4, 6-4bat Khachanov (RUS, n°3) : 7-6 (7), 7-5bat Paul (USA) : 6-4, 2-6, 6-3bat Vukic (AUS, WC) : 6-7 (5), 6-3, 6-2bat: 6-7(2); 6-3, 1-0 abandonbat Fucsovics (HUN, n°8) : 6-2, 6-2bat Mager (ITA) : 7-5, 6-3bat Kwon (CdS) : 5-7, 6-3, 6-2bat: 6-4, 7-6 (6)bat Munar (ESP) : 7-6 (6), 6-2bat Johnson (USA, Q) : 6-4, 7-5bat Isner (USA, n°2) : 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (4)- Byebat Nishioka (JAP, Q) : 1-6, 6-3, 6-4bat Struff (ALL) : 6-2, 6-4bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-3, 7-6 (4)- Byebat Gerasimov (BIE, Q) : 4-6, 7-5, 6-4bat McDonald (USA) : 6-3, 6-7 (5), 6-3bat Harris (AFS, n°5) : 5-7, 7-5, 6-4bat Tiafoe (USA, n°7) : 6-2, 6-3bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 6-3bat Millman (AUS) : 6-2, 6-2- Byebat Bublik (KAZ, n°6) : 7-6 (5), 6-2bat Bolt (AUS, WC) : 6-4, 6-4bat: 6-4, 6-0- Bye