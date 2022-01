ATP - Adelaïde 2 : Moutet et Rinderknech dans le dernier carré, l'un des deux disputera la finale

La France comptera l'un de ses représentants en finale lors du tournoi d'Adelaïde 2. Arthur Rinderknech et Corentin Moutet, les deux seuls Tricolores encore en course après l'élimination de Benjamin Bonzi et l'abandon ensuite de Gaël Monfils, se sont tous deux hissés en demi-finales ce jeudi. Le premier avait montré la voie à son jeune compatriote en s'offrant en deux sets (7-6, 7-5) le Russe Karen Khachanov, numéro 30 au classement et tête de série numéro 3 du tournoi. Un message parfaitement reçu par Moutet, qui a rejoint le bizuth des Bleus lors de la dernière Coupe Davis et 58eme mondial en s'imposant lui aussi en deux manches (6-4, 6-4) face au Brésilien Monteiro (lucky loser), qui avait profité la veille de la douleur à une hanche de Monfils pour s'ouvrir les portes des quarts de finale. Le Francilien a ainsi rejoint le Varois, puisque les deux hommes seront face à face en demi-finales. Le vainqueur affrontera pour le titre Marin Cilic ou Thanasi Kokkinakis.



ADELAIDE 2 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 378 939€)

Tenant du titre (en 2022, Adelaide 1) : Gaël Monfils (FRA)



Demi-finales

Moutet (FRA, Q) - Rinderknech (FRA)

Cilic (CRO, n°4) - Vukic (AUS, WC) ou Kokkinakis (AUS, WC)



Quarts de finale

Moutet (FRA, Q) bat Monteiro (BRE, LL) : 6-4, 6-4

Rinderknech (FRA) bat Khachanov (RUS, n°3) : 7-6 (7), 7-5

Cilic (CRO, n°4) bat Paul (USA) : 6-4, 2-6, 6-3

Vukic (AUS, WC) - Kokkinakis (AUS, WC)



2eme tour

Monteiro (BRE, LL) bat Monfils (FRA, n°1) : 6-7(2); 6-3, 1-0 abandon

Moutet (FRA, Q) bat Fucsovics (HUN, n°8) : 6-2, 6-2

Khachanov (RUS, n°3) bat Mager (ITA) : 7-5, 6-3

Rinderknech (FRA) bat Kwon (CdS) : 5-7, 6-3, 6-2



Paul (USA) bat Bonzi (FRA) : 6-4, 7-6 (6)

Cilic (CRO, n°4) bat Munar (ESP) : 7-6 (6), 6-2

Vukic (AUS, WC) bat Johnson (USA, Q) : 6-4, 7-5

Kokkinakis (AUS, WC) bat Isner (USA, n°2) : 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (4)



1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

Monteiro (BRE, LL) bat Nishioka (JAP, Q) : 1-6, 6-3, 6-4

Moutet (FRA, Q) bat Struff (ALL) : 6-2, 6-4

Fucsovics (HUN, n°8) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-3, 7-6 (4)



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Mager (ITA) bat Gerasimov (BIE, Q) : 4-6, 7-5, 6-4

Rinderknech (FRA) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Kwon (CdS) bat Harris (AFS, n°5) : 5-7, 7-5, 6-4



Paul (USA) bat Tiafoe (USA, n°7) : 6-2, 6-3

Bonzi (FRA) bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 6-3

Munar (ESP) bat Millman (AUS) : 6-2, 6-2

Cilic (CRO, n°4) - Bye



Vukic (AUS, WC) bat Bublik (KAZ, n°6) : 7-6 (5), 6-2

Johnson (USA, Q) bat Bolt (AUS, WC) : 6-4, 6-4

Kokkinakis (AUS, WC) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-0

Isner (USA, n°2) - Bye