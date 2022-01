ATP - Adelaide 2 : Entrée en lice réussie pour Moutet et Bonzi

Adelaide réussit décidément aux joueurs français. Alors que Gaël Monfils s’y est imposé lors du premier tournoi organisé en Australie-Méridionale, Corentin Moutet a confirmé sa forme du moment. Issu des qualifications, le 115eme mondiale n’a pas connu d’énormes difficultés face à Jan-Lennard Struff. Avec le break en poche dès le premier jeu, le Tricolore a pris un avantage qu’il a défendu bec et ongles dans le quatrième jeu, écartant pas moins de cinq balles de débreak. Après avoir pris une nouvelle fois le service du 50eme mondial, Corentin Moutet a conclu le premier set sur un jeu blanc. A peine plus tardivement qu’en début de match, le Tricolore a une nouvelle fois fait la course en tête après avoir breaké son adversaire avant de doubler la mise pour mener cinq jeux à deux et alors servir pour le match. Toutefois, Corentin Moutet a manqué deux occasions d’y parvenir puis a cédé son engagement. Ce n’était finalement qu’un contretemps puisque, sur son jeu de service suivant, le Tricolore a mis fin au suspense (6-2, 6-4 en 1h29’). Son adversaire en huitièmes de finale sera la tête de série numéro 8 Marton Fucsovics. Le Hongrois a dominé le Néerlandais Botic van de Zandschulp en deux sets (6-3, 7-6 en 1h55').

Bonzi également en huitièmes de finale

Il y aura au moins quatre Français en huitièmes de finale à Adelaide. En effet, Benjamin Bonzi s’est imposé en deux manches face au repêché espagnol Roberto Carballes Baena. Une rencontre qui a démarré de manière équilibrée avec les deux joueurs qui ont tenu facilement leur service pendant les sept premiers jeux. C’est alors que le Français a accéléré et, à sa deuxième balle de break, a fait céder son adversaire. Dans la foulée, il ne lui a fallu qu’une balle de set pour prendre l’avantage. Une nouvelle fois patient, Benjamin Bonzi a manqué l’occasion de faire la course en tête dans le cinquième jeu, laissant échapper quatre balles de break mais ce dernier a redressé le tir et n’a pas manqué l’occasion de prendre le service de Roberto Carballes Baena pour mener cinq jeux à trois. Ayant clairement l’ascendant sur son adversaire, Benjamin Bonzi a conclu le match sur le service de ce dernier (6-3, 6-3 en 1h12’). L’Américain Tommy Paul sera son adversaire pour une place en quarts de finale. Qualifié ce lundi, Arthur Rinderknech croisera le fer avec le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, tombeur de Lloyd Harris (5-7, 7-5, 6-4 en 2h23').



ADELAIDE 2 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 378 939€)

Tenant du titre (en 2022, Adelaide 1) : Gaël Monfils (FRA)



1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

Monteiro (BRE, LL) - Nishioka (JAP, Q)

Moutet (FRA, Q) bat Struff (ALL) : 6-2, 6-4

Fucsovics (HUN, n°8) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-3, 7-6 (4)



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Mager (ITA) - Gerasimov (BIE, Q)

Rinderknech (FRA) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Kwon (CdS) bat Harris (AFS, n°5) : 5-7, 7-5, 6-4



Paul (USA) bat Tiafoe (USA, n°7) : 6-2, 6-3

Bonzi (FRA) bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 6-3

Munar (ESP) bat Millman (AUS) : 6-2, 6-2

Cilic (CRO, n°4) - Bye



Vukic (AUS, WC) bat Bublik (KAZ, n°6) : 7-6 (5), 6-2

Johnson (USA, Q) bat Bolt (AUS, WC) : 6-4, 6-4

Kokkinakis (AUS, WC) - Paire (FRA)

Isner (USA, n°2) - Bye