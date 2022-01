ATP - Adelaïde 2 : Bublik et Tiafoe déjà éliminés

A peine une journée passée au tournoi d'Adelaïde 2, et déjà deux têtes de série éliminés. Alexander Bublik et Frances Tiafoe, respectivement n°6 et 7, ont pris la porte dès le premier tour et vont déjà pouvoir prendre le chemin de Melbourne pour y disputer l'Open d'Australie la semaine prochaine. Le Kazakh, 36eme mondial, a été surpris par l'invité australien Aleksandar Vukic, qui s'est imposé 7-6, 6-2 en 1h20. Malgré ses 13 aces, Bublik a été breaké à deux reprises, à 0-0 et 3-1 dans le deuxième set, alors qu'il ne s'est pas procuré la moindre balle de break sur le service adverse. Il a perdu la première manche après un tie-break à rebondissements où il a été mené 6-0 puis est revenu à 5-6, avant de s'incliner. Frances Tiafoe, de son côté, a subi la loi de son compatriote américain Tommy Paul, dans un match entre le 38eme et le 43eme mondial. Le natif du New Jersey l'a emporté 6-2, 6-3 en 1h08 contre le natif du Maryland. Il a breaké à 3-2 et 5-2 dans le premier set et à 3-2 dans le deuxième pour l'emporter, et n'a pas eu de balle de balle à défendre.



ADELAIDE 2 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 378 939€)

Tenant du titre (en 2022, Adelaide 1) : Gaël Monfils (FRA)



1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

Monteiro (BRE, LL) - Nishioka (JAP, Q)

Moutet (FRA, Q) - Struff (ALL)

Van de Zandschulp (PBS) - Fucsovics (HUN, n°8)



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Mager (ITA) - Gerasimov (BIE, Q)

McDonald (USA) - Rinderknech (FRA)

Kwon (CdS) - Harris (AFS, n°5)



Paul (USA) bat Tiafoe (USA, n°7) : 6-2, 6-3

Musetti (ITA) - Bonzi (FRA)

Millman (AUS) - Munar (ESP)

Cilic (CRO, n°4) - Bye



Vukic (AUS, WC) bat Bublik (KAZ, n°6) : 7-6 (5), 6-2

Bolt (AUS, WC) - Johnson (USA, Q)

Kokkinakis (AUS, WC) - Paire (FRA)

Isner (USA, n°2) - Bye