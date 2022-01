ATP - Adelaïde 1 : Moutet disqualifié !

La première disqualification de l'année sur le circuit ATP est pour...Corentin Moutet ! Le joueur français de 22 ans, classé au 92eme rang mondial, n'a pas pu aller au bout de son huitième de finale face à Laslo Djere (52eme, tête de série n°7) à Adelaïde. Alors qu'il avait remporté le premier set 6-4 et son adversaire le deuxième 7-5, Moutet a insulté l'arbitre, qui l'a disqualifié. Sur le dernier jeu de service du Serbe, à 6-5, le Français a mené 0-40, mais il s'est ensuite estimé victime d'une erreur d'arbitrage et est complètement sorti de son match, invectivant l'arbitre (avec notamment quelques "Fuck you !") en revenant sur sa chaise. Pendant que les deux joueurs partaient en "pause toilettes", l'arbitre a fait venir le superviseur, et après discussion, il a été décidé que Moutet devait être disqualifié. Avant cet incident, Moutet s'était déjà énervé contre le comportement de Djere, qui semblait parfois à la limite de l'abandon, avant de finalement courir sur tous les points. L'année commence en tout cas bien mal pour le jeune Français, qui ne devrait a priori pas jouer la semaine prochaine, mais prendre directement la direction de Melbourne pour y disputer l'Open d'Australie. En plus de Laslo Djere, Marin Cilic s'est également qualifié pour les quarts de finale. Le Croate, tête de série n°3, a disposé de Thiago Monteiro sur le score de 6-4, 7-6 en 1h55, en servant notamment 16 aces et en sauvant les deux balles de break que s'est procuré le Brésilien.



ADELAIDE 1 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 113€)

Tenant du titre (en 2020) : Andrey Rublev (RUS)



2eme tour

Monfils (FRA, n°1) - J.M.Cerundolo (ARG)

Daniel (JAP, Q) - Paul (USA, n°6)

Tiafoe (USA, n°4) - Kokkinakis (GRE, WC)

M.Ymer (SUE) - Kwon (CdS, n°8)



Djere (SER, n°7) bat Moutet (FRA) : 4-6, 7-5 disqualification

Cilic (CRO, n°3) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 7-6 (3)

Gerasimov (BLR, Q) - Mager (ITA)

Johnson (USA) - Khachanov (RUS, n°2)





1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

J.M.Cerundolo (ARG) bat Bolt (AUS, WC) : 6-2, 6-4

Daniel (JAP, Q) bat Musetti (ITA) : 6-4, 6-7 (5), 6-3

Paul (USA, n°6) bat Vesely (RTC) : 6-4, 4-6, 6-4



Tiafoe (USA, n°4) - Bye

Kokkinakis (GRE, WC) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-3

M.Ymer (SUE) bat Bonzi (FRA) : 7-5, 7-5

Kwon (CdS, n°8) bat Nishioka (JAP) : 6-1, 6-2



Djere (SER, n°7) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 7-6 (1)

Moutet (FRA) bat Rune (DAN, Q) : 7-6 (6), 6-4

Monteiro (BRE) bat Altmaier (ALL) : 6-2, 3-6, 7-6 (2)

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Gerasimov (BLR, Q) bat Fucsovics (HON, n°5) : 6-3, 6-4

Mager (ITA) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 6-4, 3-6, 6-4

Johnson (USA) bat Vukic (AUS, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Khachanov (RUS, n°2) - Bye