Premier tournoi et première finale en 2022 pour Gaël Monfils ! Pour cela, le Français a pris le meilleur sur Thanasi Kokkinakis. Une demi-finale qui a démarré avec l’Australien qui, devant son public, a poussé fort avec deux balles de break obtenues très tôt. Toutefois, le Parisien a su les écarter avant de manquer à son tour deux opportunités de prendre le service de son adversaire. Les débats se sont alors équilibrés et tout indiquait qu’un jeu décisif allait conclure cette première manche. C’est alors que Gaël Monfils a remis un coup de collier pour breaker Thanasi Kokkinakis et empocher le set. Sonné, le 171eme mondial est sorti du match et a vu le Tricolore continuer sur sa lancée. Convertissant deux de ses trois premières balles de break, Gaël Monfils a très vite mené quatre jeux à rien. A l’orgueil, l’Australien a tenté de revenir mais a vu ses deux balles de débreak être effacées par le 21eme mondial avec autorité. Dans la foulée, Gaël Monfils est allé conclure cette demi-finale sur l’engagement de Thanasi Kokkinakis à sa troisième balle de match (7-5, 6-0 en 1h21’).

Khachanov a tenu son rang

Karen Khachanov est exact au rendez-vous. Deuxième dans la hiérarchie du premier tournoi ATP d’Adelaide, le Russe a validé son billet pour la finale aux dépens de Marin Cilic. Une demi-finale qui a vu les deux joueurs se neutraliser, avec une seule balle de break en faveur du Croate à signaler dans le sixième jeu et immédiatement écartée par le 29eme joueur mondial. Fort logiquement, c’est un jeu décisif qui a permis de les départager. Prenant l’ascendant d’entrée, Karen Khachanov a maintenu l’écart pour conclure à sa première balle de set. Se devant de réagir, Marin Cilic a augmenté la pression sur son adversaire dès l’entame de la deuxième manche mais sans réussir à convertir la moindre de ses trois balles de break obtenues dans le troisième jeu. Dans la foulée, Karen Khachanov a répondu du tac-au-tac mais n’a pas connu de difficultés à prendre le service du Croate à sa deuxième occasion. Dès lors, le statu quo vu dans le premier set est revenu. A sa première balle de match, le Russe a conclu la rencontre (7-6, 6-3 en 1h56’) et tentera d’aller chercher un cinquième titre en carrière, lui qui n’a plus levé de trophée depuis sa victoire sur Novak Djokovic à Bercy en 2018.



ADELAIDE 1 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 113€)

Tenant du titre (en 2020) : Andrey Rublev (RUS)



Finale

Monfils (FRA, n°1) - Khachanov (RUS, n°2)



Demi-finales

Monfils (FRA, n°1) bat Kokkinakis (AUS, WC) : 7-5, 6-0

Khachanov (RUS, n°2) bat Cilic (CRO, n°3) : 7-6 (3), 6-3



Quarts de finale

Monfils (FRA, n°1) bat Paul (USA, n°6) : 6-4, 6-1

Kokkinakis (AUS, WC) bat M.Ymer (SUE) : 7-6 (9), 4-6, 6-4

Cilic (CRO, n°3) bat Djere (SER, n°7) : 6-3, 6-2

Khachanov (RUS, n°2) bat Gerasimov (BLR, Q) : 7-5, 6-3



2eme tour

Monfils (FRA, n°1) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-2, 6-1

Paul (USA, n°6) bat Daniel (JAP, Q) : 6-4, 6-7 (1), 6-4

Kokkinakis (AUS, WC) bat Tiafoe (USA, n°4) : 3-6, 7-5, 6-1

M.Ymer (SUE) bat Kwon (CdS, n°8) : 6-3, 6-2



Djere (SER, n°7) bat Moutet (FRA) : 4-6, 7-5 disqualification

Cilic (CRO, n°3) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 7-6 (3)

Gerasimov (BLR, Q) bat Mager (ITA) : 6-1, 3-6, 6-3

Khachanov (RUS, n°2) bat Johnson (USA) : 6-4, 4-6, 6-2



1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

J.M.Cerundolo (ARG) bat Bolt (AUS, WC) : 6-2, 6-4

Daniel (JAP, Q) bat Musetti (ITA) : 6-4, 6-7 (5), 6-3

Paul (USA, n°6) bat Vesely (RTC) : 6-4, 4-6, 6-4



Tiafoe (USA, n°4) - Bye

Kokkinakis (AUS, WC) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-3

M.Ymer (SUE) bat Bonzi (FRA) : 7-5, 7-5

Kwon (CdS, n°8) bat Nishioka (JAP) : 6-1, 6-2



Djere (SER, n°7) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 7-6 (1)

Moutet (FRA) bat Rune (DAN, Q) : 7-6 (6), 6-4

Monteiro (BRE) bat Altmaier (ALL) : 6-2, 3-6, 7-6 (2)

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Gerasimov (BLR, Q) bat Fucsovics (HON, n°5) : 6-3, 6-4

Mager (ITA) bat F.Cerundolo (ARG, Q) : 6-4, 3-6, 6-4

Johnson (USA) bat Vukic (AUS, WC) : 6-4, 2-6, 6-4

Khachanov (RUS, n°2) - Bye