ATP - Adelaïde 1 : Kwon et Djere tiennent leur rang

Deux sur deux pour les premières têtes de série en lice lors du tournoi d'Adelaïde 1. Soonwoo Kwon (n°8) comme Laslo Djere (n°7), deux des prétendants à la victoire finale dans ce premier des deux rendez-vous en quinze jours dans la ville australienne, ont franchi le premier tour, ce lundi face respectivement à Yoshihito Nishioka et Roberto Carballes Baena. Le Coréen, classé au 53eme rang mondial, n'a laissé que des miettes au Japonais (6-1, 6-2 en 1h09 de jeu), tandis que le Serbe, 52eme au classement, a souffert pour se débarrasser de l'Espagnol (7-5, 7-6 en 2h07 de jeu). Kwon sera opposé au deuxième tour à Benjamin Bonzi si le Français, qui disputera les deux tournois d'Adelaïde pour préparer l'Open d'Australie (auquel il participera pour la première fois de sa vie), réussit ses débuts face au jeune Suédois Mikael Ymer.

Djere pour Moutet, Kwon pour Bonzi ?

Djere pourrait lui aussi affronter l'un de nos représentants. Le Serbe croisera en effet sur sa route au tour suivant le vainqueur du match entre Corentin Moutet et l'un des quatre qualifiés (Taro Daniel, Holger Rune, Egor Gerasimov ou Francisco Cerundolo). Tête de série numéro 1 du tournoi, Gaël Monfils, quant à lui, a été exempté de premier tour, à l'instar de Karen Khachanov, Marin Cilic et Frances Tiafoe. Le numéro 1 français entrera directement au deuxième tour, où il aura face à lui l'Argentin Juan Manuel Cerundolo ou l'Australien Alex Bolt, invité par les organisateurs.



ADELAIDE 1 (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 113€)

Tenant du titre (en 2020) : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

J.M.Cerundolo (ARG) - Bolt (AUS, WC)

Musetti (ITA) - Q

Vesely (RTC) - Paul (USA, n°6)



Tiafoe (USA, n°4) - Bye

Kokkinakis (GRE, WC) - Millman (AUS)

Bonzi (FRA) - M.Ymer (SUE)

Kwon (CdS, n°8) bat Nishioka (JAP) : 6-1, 6-2



Djere (SER, n°7) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 7-6 (1)

Q - Moutet (FRA)

Monteiro (BRE) bat Altmaier (ALL) : 6-2, 3-6, 7-6 (2)

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Fucsovics (HON, n°5) - Q

Mager (ITA) - Q

Johnson (USA) - Vukic (AUS, WC)

Khachanov (RUS, n°2) - Bye