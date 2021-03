ATP - Acapulco : Tsitsipas et Zverev en demi-finales, Musetti crée la sensation contre Dimitrov

Zverev sur forfait, la sensation Musetti



Semis for Stefanos 👊@steftsitsipas weathers the storm to edge Felix Auger-Aliassime, 7-5 4-6 6-3 in Acapulco. #AMT2021 pic.twitter.com/SEp41zXGMa

— Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2021



Lucky #7 🤩

19-year-old Lorenzo Musetti stuns Grigor Dimitrov 6-4 7-6(3) to reach his first ATP-500 semi-final in Acapulco. #AMT2021 pic.twitter.com/lnQPo3FRCE



— Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2021



What a week for Lorenzo Musetti 🇮🇹

First Top 10 win ✅

First ATP hard court win ✅

First ATP-500 semi-final ✅

Secured Top 100 debut next week ✅ #AMT2021 pic.twitter.com/IeSTHODwVa



— Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2021

ACAPULCO (MEXIQUE, ATP 500, dur extérieur, 1 003 885€)

Demi-finales

Quarts de finale

Le Grec et l'Allemand, têtes de série numéro 1 et 2 du tournoi d'Acapulco, n'ont pas laissé passer le train des demi-finales. Toutefois, les deux immenses favoris de l'épreuve n'ont pas connu le même sort, jeudi lors des quarts de finale. Avant de valider son billet pour le dernier carré,, 18eme mondial et tête de série numéro 7 au Mexique. Le 5eme au classement avait déjà dû lutter pour remporter la première manche. Mais il n'était pas au bout de ses peines, puisque le jeune Canadien a réussi à recoller à un set partout. Malheureusement pour Auger-Aliassime, il a ensuite grandement facilité la tâche de Tsitsipas en commettant deux doubles-fautes à 4-3 qui ont bien arrangé le Grec, qui n'avait plus qu'à terminer le travail avec sérieux.Alexander Zverev se trouvait déjà alors à l'hôtel en attendant de connaître le nom de son futur adversaire.Le numéro 7 mondial et tête de série numéro 2 devra battre l'un de ses compatriotes Dominik Koepfer pour retrouver le goût d'une finale. Classé au 71eme rang à l'ATP, l'Allemand a pris difficilement le dessus (7-5, 6-4) sur le Britannique Cameron Norrie. Un autre match piège, face à Lorenzo Musetti, attend Tsitsipas. Le jeune prodige italien aujourd'hui 120eme mondial et qui fera son apparition dans le Top 100 lundi aRejoint à 4-4 dans le premier set après avoir mené d'entrée 4-1, l'Italien a trouvé la force de repartir au combat pour remporter cette première manche et mettre sur la pression sur le Bulgare. Ce dernier pensait avoir fait le plus dur en écartant cinq balles de match dans le deuxième set, puis une sixième, dans le jeu décisif. Malheureusement pour le 16eme mondial et tête de série numéro 5,Tsitsipas (GRE, n°1) - Musetti (ITA, Q)Koepfer (ALL) - A.Zverev (ALL, n°2)bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 7-5, 4-6, 6-3bat Dimitrov (BUL, n°5) : 6-4, 7-6 (3)bat Norrie (GBR) : 7-5, 6-4bat Ruud (NOR, n°8) : forfait