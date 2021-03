ATP - Acapulco : Tsitsipas et A.Zverev se disputeront le titre

La belle aventure de Lorenzo Musetti au Mexique s'arrête aux portes de la finale. L'Italien, 120eme joueur mondial et issu des qualifications, n'a rien pu faire contre Stefanos Tsitsipas. En demi-finales du tournoi ATP 500 d'Acapulco, sur dur extérieur, le Grec, 5eme joueur mondial et tête de série n°1, s'est très largement imposé en deux petits sets (6-1, 6-3) et 1h17 de jeu. Dans la première manche, le Grec s'est procuré une balle de break sur les trois mises en jeu de son adversaire. S'il n'a pas su convertir la première, en revanche, il n'a rencontré aucun problème sur les deux suivantes, pour ensuite s'adjuger cette première manche à sa première opportunité (6-1). Dans le deuxième et dernier set, les deux hommes ont fait jeu égal durant les six premiers jeux. Dès lors, l'Italien a de nouveau craqué, cette fois sur un jeu blanc. Sur sa mise en jeu suivante, Lorenzo Musetti s'est bien battu, mais malgré deux premières balles de match sauvées, il s'est incliné sur la troisième et dernière (6-3). Malgré tout, ce beau parcours va bel et bien lui permettre de faire son entrée dans le Top 100, pour la toute première fois de sa carrière, et ainsi s'installer à la 94eme place mondiale. De son côté, Stefanos Tsitsipas a un titre à aller chercher, son sixième pour sa treizième finale.

A.Zverev n'a presque pas tremblé

Pour cela, le Grec devra battre Alexander Zverev. L'Allemand, 7eme joueur mondial et tête de série n°2, a battu, en demi-finales, son compatriote Dominik Koepfer, 71eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 7-6 (5)) et 2h10 de jeu. D'entrée de jeu, Koepfer a perdu son service, malgré deux premières balles de break sauvées. A 1-3, l'Allemand s'est de nouveau fait breaker, cette fois blanc. Son premier débreak dans la foulée n'a pas eu de suite malgré deux balles pour égaliser à 4-4. Grâce à cet avantage alors toujours en poche, son adversaire s'est adjugé cette première manche à sa première opportunité (6-4). Dans la deuxième et dernière manche, c'est cette fois Alexander Zverev qui s'est fait breaker le premier, blanc, avant de manquer une opportunité de débreaker dans la foulée. Sur la mise en jeu suivante de son adversaire, le mieux classé des deux s'est procuré quatre nouvelles balles de débreak, avant de finalement parvenir à ses fins, au meilleur des moments, à 5-3 et alors que son concurrent servait pour égaliser à une manche partout. Les deux hommes se sont donc ensuite dirigés vers un tie-break, que Zverev a ainsi finalement remporté sur sa première balle de match (7-6 (5)).



ACAPULCO (MEXIQUE, ATP 500, dur extérieur, 1 003 885€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Finale

Tsitsipas (GRE, n°1) - A.Zverev (ALL, n°2)



Demi-finales

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Musetti (ITA, Q) : 6-1, 6-3

A.Zverev (ALL, n°2) bat Koepfer (ALL) : 6-4, 7-6 (5)



Quarts de finale

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 7-5, 4-6, 6-3

Musetti (ITA, Q) bat Dimitrov (BUL, n°5) : 6-4, 7-6 (3)

Koepfer (ALL) bat Norrie (GBR) : 7-5, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Ruud (NOR, n°8) : forfait



Huitièmes de finale

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Isner (USA) : 6-3, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°7) bat Korda (USA, WC) : 6-3, 6-4

Musetti (ITA, Q) bat Tiafoe (USA) : 2-6, 6-3, 7-6 (1)

Dimitrov (BUL, n°5) bat Kecmanovic (SER) : 6-4, 6-2



Norrie (GBR) bat Fognini (ITA, n°6) : 6-4, 6-3

Koepfer (ALL) bat Raonic (CAN, n°4) : 6-4, 6-2

Ruud (NOR, n°8) bat Griekspoor (PBS, Q) : 4-6, 6-3, 7-6 (3)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Djere (SER) : 6-4, 6-3





1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Paire (FRA) : 6-3, 6-1

Isner (USA) bat Caruso (ITA) : 6-4, 6-3

Korda (USA, WC) bat Cilic (CRO) : 7-5, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°7) bat Sandgren (USA) : 6-3, 7-6 (8)



Musetti (ITA, Q) bat Schwartzman (ARG, n°3) : 6-3, 2-6, 6-4

Tiafoe (USA) bat Nakashima (USA, LL) : 6-4, 6-7(5), 7-6(5)

Kecmanovic (SER) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-4

Dimitrov (BUL, n°5) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 3-0(ab)



Fognini (ITA, n°6) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 6-2

Norrie (GBR) bat Kozlov (USA, Q) : 6-3, 6-3

Koepfer (ALL) bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 6-4, 6-2

Raonic (CAN, n°4) bat Paul (USA) : 7-6(6), 6-4



Ruud (NOR, n°8) bat Galan (COL) : 6-4, 6-1

Griekspoor (PBS, Q) bat Kudla (USA, Q) : 7-6(4), 4-6, 6-3

Djere (SER) bat Johnson (USA) : 6-2, 6-3

A.Zverev (ALL, n°2) bat Alcaraz (ESP, WC) : 6-3, 6-1