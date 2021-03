ATP - Acapulco : Paire battu par Tsitsipas, Mannarino abandonne

Ce n'est pas à Acapulco que Benoit Paire va définitivement lancer sa saison 2021. Au Mexique, le Français a été battu d'entrée. Il n'a rien pu faire face à Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-1). Contre la tête de série numéro 1 du tournoi, le 31eme mondial a été breaké d'entrée. Dans l'incapacité de prendre le service de son adversaire, il n'a jamais réussi à revenir. Benoit Paire a notamment commis neuf doubles fautes qui ont précipité sa chute. Il s'est incliné en 1h08. Si le joueur de 31 ans a parfois été nerveux, il est surtout tombé contre plus fort que lui. Une défaite logique qui ne va pas l'aider à sortir de sa mauvaise passe.

Mannarino a jeté l'éponge

Adrian Mannarino n'a pas eu plus de réussite face à une autre tête de série du tournoi mexicain, Grigor Dimitrov (6-4, 3-0). Il est resté sur le court à peine plus longtemps que son compatriote : 1h12. Breaké à 3-3 dans la première manche, le Français n'a pas réussi à convertir une des trois balles de débreak obtenues à 4-5. Il a donc perdu le premier set avant de concéder les trois premiers jeux de la deuxième manche. C'est à ce moment-là que le joueur de 32 ans a été contraint d'abandonner à cause de maux d'estomac.

Schwartzman, seule tête de série éliminée d'entrée

Presque toutes les têtes de série ont réussi à rejoindre Felix Auger-Aliassime et Alexander Zverev. Fabio Fognini a logiquement remporté le duel face à son compatriote Stefano Tavaglia (7-5, 6-2). Avec 13 aces mais dix doubles fautes, Milos Raonic a pris le meilleur sur Tommy Paul dans un match où huit de ses onze balles de break ont été sauvées par l'Américain (7-6(6), 6-4). De son côté, Casper Ruud n'a eu besoin que d'1h08 pour écarter le Colombien Daniel Galan (6-4, 6-1). La plus grosse surprise du premier tour est l'élimination de Diego Schwartzman. Le neuvième mondial a été battu par le qualifié Lorenzo Musetti (6-3, 2-6, 6-4). L'Italien, 120eme au classement ATP, s'est réveillé après avoir été breaké à 2-2. Il a ensuite gagné quatre jeux consécutifs pour remporter le premier set. S'il n'a rien pu faire dans la deuxième manche, Lorenzo Musetti s'est parfaitement relancé en remportant les quatre premiers jeux du set décisif. Alors qu'il s'est procuré trois balles de match sur le service de son adversaire à 5-2 et qu'il en a eu une de plus sur son service le jeu suivant, c'est à 5-4 que l'Italien a conclu le match pour s'offrir la plus belle victoire de sa carrière. Dans les autres matchs, Frances Tiafoe a eu besoin de presque trois heures pour triompher de Brandon Nakashima (6-4, 6-7(5), 7-6(5)), Tallon Griekspoor a battu Denis Kudla dans un duel entre qualifiés (7-6(4), 4-6, 6-3), Cameron Norrie n'a laissé aucune chance à Stefan Kozlov qui court après son premier succès dans le tableau principal d'un tournoi ATP depuis 2017 (6-3, 6-3) et Miomir Kecmanovic a battu Feliciano Lopez en deux sets (6-4, 6-4).



ACAPULCO (MEXIQUE, ATP 500, dur extérieur, 1 003 885€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Paire (FRA) : 6-3, 6-1

Isner (USA) bat Caruso (ITA) : 6-4, 6-3

Korda (USA, WC) bat Cilic (CRO) : 7-5, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°7) bat Sandgren (USA) : 6-3, 7-6 (8)



Musetti (ITA, Q) bat Schwartzman (ARG, n°3) : 6-3, 2-6, 6-4

Tiafoe (USA) bat Nakashima (USA, LL) : 6-4, 6-7(5), 7-6(5)

Kecmanovic (SER) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-4

Dimitrov (BUL, n°5) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 3-0(ab)



Fognini (ITA, n°6) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 6-2

Norrie (GBR) bat Kozlov (USA, Q) : 6-3, 6-3

Koepfer (ALL) bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 6-4, 6-2

Raonic (CAN, n°4) bat Paul (USA) : 7-6(6), 6-4



Ruud (NOR, n°8) bat Galan (COL) : 6-4, 6-1

Griekspoor (PBS, Q) bat Kudla (USA, Q) : 7-6(4), 4-6, 6-3

Djere (SER) bat Johnson (USA) : 6-2, 6-3

A.Zverev (ALL, n°2) bat Alcaraz (ESP, WC) : 6-3, 6-1