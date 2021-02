ATP - Acapulco : Nadal, un forfait et une petite polémique

Quart de finaliste de l’Open d’Australie, où il s’est incliné en cinq sets contre Stefanos Tsitsipas après avoir mené deux manches à zéro, Rafael Nadal souffre toujours du dos et on ne le reverra pas, au mieux, avant le Masters 1000 de Miami. L’Espagnol, qui avait annoncé jeudi son forfait pour le tournoi de Rotterdam, qui débutera ce lundi, a annoncé vendredi qu’il renonçait également à celui d’Acapulco, prévu la semaine du 15 mars au Mexique. « Je suis vraiment désolé de ne pas participer au tournoi d’Acapulco en 2021. C’est une année difficile pour tout le monde et dans mon état de santé actuel, avec un mal de dos, il est impossible de faire un si long voyage. J’adore Acapulco mais cette année cela ne sera pas possible. Espérons en 2022 ! », a écrit le n°2 mondial (qui pourrait devenir n°3 si Daniil Medvedev dispute la finale à Rotterdam) sur Twitter. Ce forfait n’est, en soi, pas une surprise, puisque l’Espagnol souffre réellement du dos et son médecin lui ont demandé de se reposer, mais il a tout de même provoqué une petite polémique, car auparavant, le directeur du tournoi d’Acapulco avait déclaré au média Adrenalina qu’il n’avait pas les moyens de se payer la présence du Majorquin : « Nous ne pouvions pas nous permettre Nadal. La relation avec Carlos Costa (l’agent de Nadal) est super bonne et les choses étaient très ouvertes mais la réalité est qu’il n’y a pas de fonds à disposition. »

"Rafa a décidé de ne pas participer au tournoi d’Acapulco uniquement en raison de son état de santé"

Alors que certains ont imaginé que Nadal avait déclaré forfait pour des raisons financières et non pas sanitaires, son agent a tenu à mettre les choses au clair : « Rafa a décidé de ne pas participer au tournoi d’Acapulco uniquement en raison de son état de santé actuel, de son emploi du temps et par commodité, car c’est un long voyage dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Comme chacun sait, Rafa est revenu avec un problème de dos de l’Open d’Australie et se remet toujours de sa blessure. C’est pour cette raison qu’il ne participera pas au tournoi de Rotterdam où il était inscrit. Après la suspension du tournoi d’Indian Wells et le report de la date initiale du tournoi au Mexique, il a finalement décidé de ne pas se rendre à Acapulco. » Rafael Nadal a déjà participé à cinq reprises au tournoi d’Acapulco, qui se déroulait sur terre battue jusqu’en 2013 (victoire en 2005 contre Albert Montanes et en 2013 contre David Ferrer), et sur dur depuis 2014 (défaite en finale contre Sam Querrey en 2017, en huitièmes contre Nick Kyrgios en 2019 et victoire contre Taylor Fritz en 2020). Rafael Nadal est inscrit au Masters 1000 de Miami, qui débutera le 24 mars. A moins qu’il ne se réserve pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, à partir du 11 avril…