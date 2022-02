ATP - Acapulco : Medvedev, Nadal, Tsitsipas et Norrie au rendez-vous

Dernier carré de rêve à Acapulco. Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas et Cameron Norrie, tous encore en course, se sont hissés aisément en demi-finales ce jeudi. Les quatre hommes, respectivement têtes de série numéro 1, 4, 3 et 6 l'ont tous emporté en deux sets. Le Russe, assuré depuis la défaite de l'actuel numéro 1 mondial Novak Djokovic à Dubaï de grimper sur le trône, lundi, pour la première fois de sa carrière a surclassé (6-2, 6-3) le Japonais Yoshihito Nishioka, qui avait créé l'exploit la veille face à Taylor Fritz. Nadal, toujours invaincu en 2022, a, lui, disposé de l'Américain Tommy Paul (6-0, 7-6) lors d'un match qu'il avait débuté parfaitement avant de souffrir dans la deuxième manche face au 39eme mondial, qui a même mené 2-0 puis 5-3 avant de s'incliner au jeu décisif (7-5). Medvedev et Nadal seront opposés dans un remake de la dernière finale de l'Open d'Australie remportée par l'Espagnol à l'issue d'un affrontement épique. L'autre demie opposera Tsitsipas à Norrie. Le Grec a lui aussi écarté de sa route un Américain Marcos Giron (6-3, 6-4), tandis que le Britannique vainqueur dimanche dernier du tournoi de Delray Beach a pulvérisé (6-1, 6-0) l'Allemand Peter Gojowczyk, qui avait profité de la disqualification d'Alexander Zverev pour se qualifier sans jouer.



ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 618 808€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



Demi-finales

Medvedev (RUS, n°1) - Nadal (ESP, n°4)

Tsitsipas (GRE, n°3) - Norrie (GBR, n°6)



Quarts de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Nishioka (JAP, Q) : 6-2, 6-3

Nadal (ESP, n°4) bat Paul (USA) : 6-0, 7-6 (5)

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Giron (USA) : 6-3, 6-4

Norrie (GBR, n°6) bat Gojowczyk (ALL, LL) : 6-1, 6-0



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Andujar (ESP, PR) : 6-1, 6-2

Nishioka (JAP, Q) bat Fritz (USA, n°7) : 3-6, 6-4, 6-2

Nadal (ESP, n°4) bat Kozlov (USA, LL) : 6-0, 6-3

Paul (USA) bat Lajovic (SER) : 7-6 (6), 2-6, 7-5



Giron (USA) bat Carreno Busta (ESP, n°8) : 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4)

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Wolf (USA, Q) bat : 6-1, 6-0

Norrie (GBR, n°6) bat Isner (USA) : 6-7 (2), 6-3, 6-4

Gojowczyk (ALL, LL) bat A.Zverev (ALL, n°2) : forfait



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) bat Paire (FRA) : 6-3, 6-4

Andujar (ESP, PR) bat Hernandez (MEX, WC) : 6-0, 6-1

Nishioka (JAP, Q) bat Lopez (ESP) : 2-6, 6-0, 6-4

Fritz (USA, n°7) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 6-3



Nadal (ESP, n°4) bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2

Kozlov (USA, LL) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (8), 5-7, 6-3

Lajovic (SER) bat Korda (USA) : 6-4, 4-6, 7-5

Paul (USA) bat Berrettini (ITA, n°5) : 4-6, 5-1 abandon



Carreno Busta (ESP, n°8) bat Otte (ALL, Q) : 6-2, 6-4

Giron (USA) bat Millman (AUS) : 7-6 (3), 2-0 abandon

Wolf (USA, Q) bat Sonego (ITA) : 3-6, 7-6 (7), 6-2

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Djere (SER) : 7-6 (7), 7-6 (4)



Norrie (GBR, n°6) bat Altmaier (ALL, Q) : 7-6 (5), 6-2

Isner (USA) bat Verdasco (ESP, WC) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)

Gojowczyk (ALL, LL) bat Nakashima (USA) : 6-4, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Brooksby (USA) : 3-6, 7-6 (10), 6-2