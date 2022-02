ATP - Acapulco : Medvedev, Nadal et Tsitsipas déroulent, Norrie a souffert contre Isner, Fritz à la porte

Rafael Nadal poursuit son sans-faute en 2022. Toujours invaincu en 2022, l'Espagnol n'a fait qu'une bouchée mercredi (6-0, 6-3) en huitièmes de finale de l'Américain Stefan Kozlov, 130eme au classement, avec qui le cinquième mondial s'était entraîné en début de semaine (son futur adversaire ne figurait alors qu'en troisième position sur la liste des repêchés éventuels). Le vainqueur de l'Open d'Australie le mois dernier croisera la route en quarts d'un autre représentant des Etats-Unis Tommy Paul, vainqueur en trois sets du Serbe Dusan Lajovic à l'issue d'un match très serré (7-6, 2-6, 7-5). Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, deux autres favoris du tournoi d'Acapulco, ont également déroulé mercredi. Le numéro 2 mondial n'a laissé que trois jeux (6-1, 6-2) à l'Espagnol Pablo Andujar.

Fritz s'arrête là

Le Grec, quatrième mondial, s'est montré plus impitoyable (6-1, 6-0) encore envers l'Américain Jeffrey John Wolf, 209eme au classement. Toujours en course lui aussi, cinq jours après son titre décroché à Delray Beach, Cameron Norrie a, lui, souffert en revanche face à John Isner. Le Britannique avait même perdu le premier set contre le serveur américain avant d'inverser la situation (6-7, 6-3, 6-4). Norrie affrontera l'Allemand Peter Gojowczyk, qualifié sans jouer suite à la disqualification d'Alexander Zverev. Au lendemain de la défaite de Pablo Carreno-Busta contre Marcos Giron, à noter qu'une autre tête de série a chuté mercredi. Taylor Fritz (n°7) s'est en effet fait surprendre (3-6, 6-4, 6-2) par le Japonais Yoshihito Nishioka, 103eme mondial.



ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 618 808€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



Quarts de finale

Medvedev (RUS, n°1) - Nishioka (JAP, Q)

Nadal (ESP, n°4) - Paul (USA)

Giron (USA) - Tsitsipas (GRE, n°3)

Norrie (GBR, n°6) - Gojowczyk (ALL, LL)



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Andujar (ESP, PR) : 6-1, 6-2

Nishioka (JAP, Q) bat Fritz (USA, n°7) : 3-6, 6-4, 6-2

Nadal (ESP, n°4) bat Kozlov (USA, LL) : 6-0, 6-3

Paul (USA) bat Lajovic (SER) : 7-6 (6), 2-6, 7-5



Giron (USA) bat Carreno Busta (ESP, n°8) : 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4)

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Wolf (USA, Q) bat : 6-1, 6-0

Norrie (GBR, n°6) bat Isner (USA) : 6-7 (2), 6-3, 6-4

Gojowczyk (ALL, LL) bat A.Zverev (ALL, n°2) : forfait



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) bat Paire (FRA) : 6-3, 6-4

Andujar (ESP, PR) bat Hernandez (MEX, WC) : 6-0, 6-1

Nishioka (JAP, Q) bat Lopez (ESP) : 2-6, 6-0, 6-4

Fritz (USA, n°7) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 6-3



Nadal (ESP, n°4) bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2

Kozlov (USA, LL) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (8), 5-7, 6-3

Lajovic (SER) bat Korda (USA) : 6-4, 4-6, 7-5

Paul (USA) bat Berrettini (ITA, n°5) : 4-6, 5-1 abandon



Carreno Busta (ESP, n°8) bat Otte (ALL, Q) : 6-2, 6-4

Giron (USA) bat Millman (AUS) : 7-6 (3), 2-0 abandon

Wolf (USA, Q) bat Sonego (ITA) : 3-6, 7-6 (7), 6-2

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Djere (SER) : 7-6 (7), 7-6 (4)



Norrie (GBR, n°6) bat Altmaier (ALL, Q) : 7-6 (5), 6-2

Isner (USA) bat Verdasco (ESP, WC) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)

Gojowczyk (ALL, LL) bat Nakashima (USA) : 6-4, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Brooksby (USA) : 3-6, 7-6 (10), 6-2