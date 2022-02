ATP - Acapulco : Medvedev chute face à Nadal, Norrie a dominé Tsitsipas

S’il sera numéro 1 mondial ce lundi, Daniil Medvedev ne fêtera pas cela avec un titre à Acapulco. Le Russe, tête de série numéro 1 au Mexique, a en partie revécu le cauchemar de Melbourne face à Rafael Nadal. En effet, un peu moins d’un mois après son 21eme titre en Grand Chelem, le « Taureau de Manacor » a une nouvelle fois pris le meilleur sur Daniil Medvedev. Après avoir manqué deux balles de break sur le premier jeu de service du Russe, Rafael Nadal a atteint son but sur l’engagement suivant de son adversaire. Pas inquiété sur sa mise en jeu, le Majorquin a conclu la première manche à sa toute première occasion. Un ascendant que la tête de série numéro 4 à Acapulco a consolidé d’entrée de deuxième set avec un break autoritaire pour mener deux jeux à rien. C’est alors que Daniil Medvedev s’est réveillé et a commencé à mettre à mal la domination de Rafael Nadal. Mais il en fallait plus pour ébranler l’Espagnol qui a défendu bec-et-ongles son service, écartant pas moins de onze balles de débreak pour garder la main. C’est finalement sur l’engagement de Daniil Medvedev sur le numéro 5 mondial a scellé le sort de la rencontre (6-3, 6-3 en 2h01’).

Norrie a triomphé de tout face à Tsitsipas

Pour le titre, Rafael Nadal devra en découdre avec Cameron Norrie. La tête de série numéro 6 à Acapulco a su prendre le meilleur sur Stefanos Tsitsipas, qui a profité d’un soutien massif de la part du public mexicain. L’entame de la rencontre a vu les deux joueurs tenir assez facilement leur service, avec aucune balle de break à signaler durant les huit premiers jeux. C’est à ce moment que le Britannique a su saisir sa chance. Profitant d’un trou d’air de la part du Grec, Cameron Norrie est allé convertir la première opportunité de prendre le service de son adversaire afin de prendre un avantage déterminant. En effet, dans la foulée, le numéro 12 mondial a conclu la première manche sur un jeu blanc. Le deuxième set a connu un scenario absolument similaire au premier avec une petite différence sous la forme d’une balle de break pour Stefanos Tsitsipas dans le sixième jeu. Toutefois, le numéro 4 mondial n’a pas su saisir sa chance et a ensuite vu le match lui échapper. En effet, comme précédemment, Cameron Norrie est allé prendre le service du Grec au tout dernier moment avant de conclure sur le sien (6-4, 6-4 en 1h19’).



ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 618 808€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



Finale

Nadal (ESP, n°4) - Norrie (GBR, n°6)



Demi-finales

Nadal (ESP, n°4) bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-3, 6-3

Norrie (GBR, n°6) bat Tsitsipas (GRE, n°3) : 6-4, 6-4



Quarts de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Nishioka (JAP, Q) : 6-2, 6-3

Nadal (ESP, n°4) bat Paul (USA) : 6-0, 7-6 (5)

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Giron (USA) : 6-3, 6-4

Norrie (GBR, n°6) bat Gojowczyk (ALL, LL) : 6-1, 6-0



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Andujar (ESP, PR) : 6-1, 6-2

Nishioka (JAP, Q) bat Fritz (USA, n°7) : 3-6, 6-4, 6-2

Nadal (ESP, n°4) bat Kozlov (USA, LL) : 6-0, 6-3

Paul (USA) bat Lajovic (SER) : 7-6 (6), 2-6, 7-5



Giron (USA) bat Carreno Busta (ESP, n°8) : 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4)

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Wolf (USA, Q) bat : 6-1, 6-0

Norrie (GBR, n°6) bat Isner (USA) : 6-7 (2), 6-3, 6-4

Gojowczyk (ALL, LL) bat A.Zverev (ALL, n°2) : forfait



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) bat Paire (FRA) : 6-3, 6-4

Andujar (ESP, PR) bat Hernandez (MEX, WC) : 6-0, 6-1

Nishioka (JAP, Q) bat Lopez (ESP) : 2-6, 6-0, 6-4

Fritz (USA, n°7) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 6-3



Nadal (ESP, n°4) bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2

Kozlov (USA, LL) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (8), 5-7, 6-3

Lajovic (SER) bat Korda (USA) : 6-4, 4-6, 7-5

Paul (USA) bat Berrettini (ITA, n°5) : 4-6, 5-1 abandon



Carreno Busta (ESP, n°8) bat Otte (ALL, Q) : 6-2, 6-4

Giron (USA) bat Millman (AUS) : 7-6 (3), 2-0 abandon

Wolf (USA, Q) bat Sonego (ITA) : 3-6, 7-6 (7), 6-2

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Djere (SER) : 7-6 (7), 7-6 (4)



Norrie (GBR, n°6) bat Altmaier (ALL, Q) : 7-6 (5), 6-2

Isner (USA) bat Verdasco (ESP, WC) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)

Gojowczyk (ALL, LL) bat Nakashima (USA) : 6-4, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Brooksby (USA) : 3-6, 7-6 (10), 6-2