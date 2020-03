ATP - Acapulco : Et de 85 pour Nadal !

Nadal prépare bien Indian Wells et Miami

ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 701 168€)

Finale



Demi-finales

Quarts de finale

2eme tour

Mannarino (FRA)

1er tour

Mannarino (FRA)

Rafael Nadal ne pouvait pas laisser Novak Djokovic être le seul à triompher ce samedi ! Quelques heures après le sacre du n°1 mondial à Dubai contre Stefanos Tsitsipas, le n°2 lui a répondu en remportant lui aussi un tournoi ATP 500 sur dur, à Acapulco, le 85eme de sa carrière (79 pour le Serbe).Opposé pour la première fois de sa carrière à l’Américain de 22 ans, classé au 35eme rang mondial, l’Espagnol n’a pas tremblé, et l’a emporté en 1h14. Malgré les 10 aces du Californien, il a réussi à le breaker à trois reprises : à 4-3 dans le premier set et à 2-2 et 4-2 dans le deuxième. Fritz ne s’est quant à lui procuré qu’une seule balle de break, lorsqu’il était mené 3-2 dans la deuxième manche, mais il l’a manquée.Après 2005 et 2013, Rafael Nadal triomphe donc pour la troisième fois à Acapulco (mais les deux premières victoires étaient sur terre battue) et nettoie ainsi l’affront de la défaite en huitièmes de finale contre Nick Kyrgios l’an passé. Il prépare également de la meilleure des façons le traditionnel duo de tournois du mois de mars Indian Wells – Miami,Suspense garanti pour le trône de l'ATP !bat Fritz (USA) : 6-3, 6-2bat Dimitrov (BUL, n°7) : 6-3, 6-2bat Isner (USA, n°5) : 2-6, 7-5, 6-3bat Kwon (CdS) : 6-2, 6-1bat Wawrinka (SUI, n°3) : 6-4, 6-4bat Edmund (GBR) : 6-4, 6-3bat Paul (USA, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-2bat Kecmanovic (SER) : 6-2, 7-5bat Lajovic (SER, n°8) : 7-6 (2), 6-0bat Martinez (ESP) : 6-4, 6-4bat: 6-7 (8), 6-2, 7-6 (2)bat Humbert (FRA) : 6-4, 6-1bat Auger-Aliassime (CAN, n°4) : 6-4, 6-4bat Giron (USA, Q) : 6-3, 7-6 (4)bat A.Zverev (ALL, n°2) : 6-3, 6-4bat Andujar (ESP) : 6-3, 6-2bat De Minaur (AUS) : 3-6, 6-4, 6-3bat Daniel (JAP, LL) : 6-2, 2-6, 6-3bat Johnson (USA) : 6-7 (5), 6-4, 6-3bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-7 (4), 7-6 (1)bat Albot (MOL) : 6-3, 6-2bat Norrie (GBR, WC) : 2-6, 6-3, 6-3bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-3, 6-3bat Kyrgios (AUS, n°6) : 6-3, abandonbat Millman (AUS) : 7-5, 3-6, 6-1bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-1bat Bolt (AUS, LL) : 6-3, 7-6 (5)bat M.Zverev (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 6-4, 7-6 (3)bat McDonald (USA) : 6-7 (4), 6-4, 6-4bat Jung (TPE, Q) : 7-6 (6), 6-1