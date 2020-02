ATP - Acapulco : Dimitrov et Nadal vont se retrouver avant une finale face à un Américain

Rafael Nadal est bel et bien lancé. Le Majorquin, de retour à la compétition à l’occasion du tournoi ATP d’Acapulco, s’est aisément qualifié pour le dernier carré. Le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 76eme joueur mondial, a tout donné mais n’a pas pu prendre le meilleur sur le numéro 2 mondial. Après un round d’observation, l’Espagnol a frappé le premier en breakant dès le quatrième jeu avant de connaître une première alerte avec trois balles de débreak à sauver. Passé ce moment difficile, Rafael Nadal a pu conclure la première manche sur le service de son adversaire. Mais, dans la lancée de cette fin de premier set, le « Taureau de Manacor » n’a pas été serein au service, Soonwoo Kwon se procurant cinq balles de break sur les deux premiers jeux de service de l’Espagnol dans la deuxième manche. Malheureusement pour le Sud-Coréen, Rafael Nadal a serré le jeu et écarté ces balles de break tout en prenant le service de son adversaire pour creuser un écart définitif. Après un deuxième break, la tête de série numéro 1 du tournoi a scellé le sort de la rencontre (6-2, 6-1 en 1h33’). Dimitrov passe l’obstacle Wawrinka

Pour une place en finale, Rafael Nadal aura droit à une tout autre opposition. En effet, l’Espagnol devra affronter Grigor Dimitrov ce vendredi. Le Bulgare a remporté l’affiche de ces quarts de finale à Acapulco en dominant Stan Wawrinka, tête de série numéro 3, en deux manches. Dès l’entame du match, le 22eme joueur mondial a donné le ton en breakant le Suisse mais ce dernier a su répondre pour recoller à trois jeux partout... avant de céder une nouvelle fois. S’il a eu une balle de débreak, Stan Wawrinka a dû se résoudre à céder la première manche. Le début du deuxième set a été bien plus équilibré jusqu’au cinquième jeu. C’est à ce moment que Grigor Dimitrov a accéléré pour breaker et se mettre en très bonne position. Toutefois, le Suisse a tenté un baroud d’honneur dans la foulée mais n’a pas su concrétiser sa balle de débreak avant de sauver trois balles de double break. Au final, Grigor Dimitrov s’impose nettement (6-4, 6-4 en 1h26’). Un Américain en finale

Ce qui est certain, c’est que pour le titre, le vainqueur du duel entre Rafael Nadal et Grigor Dimitrov devra en découdre avec un joueur américain. En effet, la deuxième demi-finale verra Taylor Fritz et John Isner s’expliquer. Tête de série numéro 5, ce dernier a connu des difficultés pour se défaire de son compatriote Tommy Paul, issu des qualifications et tombeur surprise d’Alexander Zverev en huitièmes de finale. Après avoir remporté la première manche au jeu décisif, John Isner a laissé son adversaire revenir à hauteur avant de s’imposer (7-6, 3-6, 6-2 en 2h02’). Taylor Fritz, pour sa part, a connu moins de soucis pour se défaite de Kyle Edmund en deux manches. Une rencontre qui a débuté par un échange de breaks qui n’a pas permis de faire une différence mais c’est bien l’Américain qui a eu le dernier mot au dernier moment. La deuxième manche a d’abord été plus équilibrée avant un nouvel échange de breaks à l’issue duquel Taylor Fritz est allé chercher la victoire (6-4, 6-3 en 1h36’).



ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 701 168€)

Tenant du titre : Nick Kyrgios (AUS)



Demi-finales

Nadal (ESP, n°1) - Dimitrov (BUL, n°7)

Fritz (USA) - Isner (USA, n°5)



Quarts de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Kwon (CdS) : 6-2, 6-1

Dimitrov (BUL, n°7) bat Wawrinka (SUI, n°3) : 6-4, 6-4

Fritz (USA) bat Edmund (GBR) : 6-4, 6-3

Isner (USA, n°5) bat Paul (USA, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-2



2eme tour

Nadal (ESP, n°1) bat Kecmanovic (SER) : 6-2, 7-5

Kwon (CdS) bat Lajovic (SER, n°8) : 7-6 (2), 6-0

Wawrinka (SUI, n°3) bat Martinez (ESP) : 6-4, 6-4

Dimitrov (BUL, n°7) bat Mannarino (FRA) : 6-7 (8), 6-2, 7-6 (2)



Fritz (USA) bat Humbert (FRA) : 6-4, 6-1

Edmund (GBR) bat Auger-Aliassime (CAN, n°4) : 6-4, 6-4

Isner (USA, n°5) bat Giron (USA, Q) : 6-3, 7-6 (4)

Paul (USA, Q) bat A.Zverev (ALL, n°2) : 6-3, 6-4



1er tour

Nadal (ESP, n°1) bat Andujar (ESP) : 6-3, 6-2

Kecmanovic (SER) bat De Minaur (AUS) : 3-6, 6-4, 6-3

Kwon (CdS) bat Daniel (JAP, LL) : 6-2, 2-6, 6-3

Lajovic (SER, n°8) bat Johnson (USA) : 6-7 (5), 6-4, 6-3



Wawrinka (SUI, n°3) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-7 (4), 7-6 (1)

Martinez (ESP) bat Albot (MOL) : 6-3, 6-2

Mannarino (FRA) bat Norrie (GBR, WC) : 2-6, 6-3, 6-3

Dimitrov (BUL, n°7) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-3, 6-3



Humbert (FRA) bat Kyrgios (AUS, n°6) : 6-3, abandon

Fritz (USA) bat Millman (AUS) : 7-5, 3-6, 6-1

Edmund (GBR) bat Lopez (ESP) : 6-4, 6-1

Auger-Aliassime (CAN, n°4) bat Bolt (AUS, LL) : 6-3, 7-6 (5)



Isner (USA, n°5) bat M.Zverev (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)

Giron (USA, Q) bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Paul (USA, Q) bat McDonald (USA) : 6-7 (4), 6-4, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Jung (TPE, Q) : 7-6 (6), 6-1